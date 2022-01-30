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    Zerrin Akça, yeğeni Eymen'i cipiyle ezdi! Duruşmada pişman olduğunu söyledi

    Zerrin Akça, yeğeni Eymen'i cipiyle ezdi! Duruşmada pişman olduğunu söyledi. "Psikolojik tedavi görüyorum. İntihara teşebbüs ettim" dedi. Halasının ezdiği 8 yaşındaki Kutsal Hazar Eymen Kara, olay yerinde can verdi.

    Vicdan mahkemesi

    İzmir'de 8 yaşındaki Kutsal Hazar Eymen Kara, ağustos ayında halası Zerrin Akça'nın kullandığı cipin altında kalarak hayatını kaybetti. Akça hakkında, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

    Sağlık sorunları nedeniyle ilk duruşmaya katılmayan hala, bu kez mahkemeye gelerek ifade verdi. "Eymen'le o gün köpek almak için dışarı çıktık. Araca bindik. Bir anda sessizlik oldu. Aynadan bakınca otoparkta yerde yattığını gördüm, kulağından kan geliyordu. Ben kafasını yere vurdu sandım" dedi.

    Olaydan sonra psikolojik tedavi gördüğünü ve intihara kalkıştığını da sözlerine ekledi! Mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına ve duruşmanın 28 Mart'a ertelenmesine karar verdi.

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