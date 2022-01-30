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    Milli sporcu İklim Şentunalı'nın buz tutan gölde yaptığı gösteri, paylaşım rekoru kırdı

    Buz Pateni Milli sporcusu İklim Şentunalı, buz tutan Çıldır Gölü’nde piste çıktı. Artistik hareketler yaptı! İklim Şentunalı, görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla büyük destek aldığını dile getirerek, "Seyreden insanlar herkes çok güzel tepkiler gösterdi" dedi.

    İklim hareketi!

    Ardahan ve Kars sınırları içindeki Çıldır Gölü, buzla kaplandı. Yerli ve yabancı turistler, buz üzerinde tur attı. Artistik buz pateni dalında milli sporcu İklim Şentunalı da çocukluğundan bu yana hayali olan gölde, buz pateni yaptı. Performansını ise sosyal medya hesabından paylaştı. Dans videosu, kısa sürede yayılıp, büyük beğeni topladı.

    Şentunalı, 4 yaşından beri buz pateni yaptığını belirterek, "İlk kez doğal bir ortamda buz pateni yaptım. Küçüklüğümden beri en büyük hayalimdi. Türkiye'de araştırdım, bunu en iyi şekilde Çıldır Gölü'nde yapılabileceğini öğrendim. Ben de direkt Çıldır Gölü'ne gittim ve hayalimi gerçekleştirdim. Hava koşullarından dolayı biraz zor oldu. Çok soğuk ve çok rüzgarlıydı. Ama projemizi güvenli bir şekilde yaptık" ifadesini kullandı.

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