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    • Yaşam
    • 30.01.2022 13:41
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    • 30.01.2022 14:14
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    Sokak ortasında kan donduran cinayet! Son anları saniye saniye kaydedildi! Yer: Kağıthane

    İstanbul Kağıthane'de bir kıraathane işleten Cemal Arslan, taşkınlık yapan müşterisini yatıştırmaya çalışırken canından oldu. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli Yunus T. yakalanarak gözaltına alındı.

    Sokak ortasında kan donduran cinayet

    Kağıthane'de kıraathane işletmecisi Cemal Arslan(62), birisini vuracağını söyleyerek taşkınlık yapan müşterisini yatıştırmaya çalışırken vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli Yunus T.(42) polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

    Sokak ortasında kan donduran cinayet


    Kağıthane, Mehmet Akif Mahallesinde 22 Ocak 2022 tarihinde saat 21.50'de meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti; Şüpheli Yunus T., alkollü olarak geldiği kıraathanede kardeşi İsmet T. ile birisine çok sinirlendiği ve onu vuracağını söyleyerek tartışmaya başladı.

    İkili arasında başlayan itişme sırasında araya kıraathanenin işletmecisi Cemal A. girdi. Şüpheliyi yatıştırmaya çalışan Cemal Arslan bu sırada vurularak ağır yaralandı. Çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan Cemal A. saat 04.20'de hayatını kaybetti. Şüpheli ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.



    Cinayet Büro Amirliği ekipleri başlattıkları çalışmada kaçan şüphelinin izini Beyoğlu'nda buldu. Şüpheli Yunus T. olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

        Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde çok sarhoş olduğunu ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Daha önce polise 5 kez geliş kaydı bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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