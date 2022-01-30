Sokak ortasında kan donduran cinayet! Son anları saniye saniye kaydedildi! Yer: Kağıthane

Kağıthane'de kıraathane işletmecisi Cemal Arslan(62), birisini vuracağını söyleyerek taşkınlık yapan müşterisini yatıştırmaya çalışırken vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli Yunus T.(42) polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



Kağıthane, Mehmet Akif Mahallesinde 22 Ocak 2022 tarihinde saat 21.50'de meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti; Şüpheli Yunus T., alkollü olarak geldiği kıraathanede kardeşi İsmet T. ile birisine çok sinirlendiği ve onu vuracağını söyleyerek tartışmaya başladı.