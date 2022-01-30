Otel odasında dehşetin sırrı! Kırgızistan uyruklu Perizat T. boynu kesilmiş halde bulundu

Savcılık ifadesinin ardından Kadir T.'yi "Kasten öldürmeye teşebbüs" etmek suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde savcılıktaki ifadelerini tekrar eden şüpheli Kadir T. ise yurt dışına çıkmamak ve Perizat T'ye belli bir mesafeye kadar yaklaşmamak şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.
"BUNU BANA KADİR YAPTI ÖLMEK İSTEMİYORUM"
Olay 17 Ocak günü saat 01.45 sıralarında Ümraniye'deki bir otelde meydana geldi. Polis ekipleri, ihbar üzerine Kırgızistan uyruklu Perizat T.'nin bulunduğu otele gitti. Olay nedeniyle çok fazla kan kaybeden ve otel görevlilerinin ilk yardım uyguladığı Perizat T. polis ekiplerine "Bunu bana Kadir T. yaptı, ölmek istemiyorum" dedi. Bunun üzerine polis ekipleri o sırada otelde bulunan Kadir T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Perizat T. ise hastaneye kaldırıldı.
BOĞAZ BÖLGESİNİ KESTİĞİNİ SÖYLEDİ
'Şikayetçi' sıfatıyla ifade veren Perizat T. şüpheli Kadir T.'nin erkek arkadaşı olduğunu, kendisini 3 aydır tanıdığını söyledi. Boğazında kesikler olması nedeniyle zor konuşabildiğini belirten Perizat T., Kadir T.'nin kendisiyle evlenmek istediğini daha önce pasaportunu alıp kendisine geri vermediğini iddia etti. Evlenme isteğini kabul etmemesi nedeniyle aralarında sık sık tartışma çıktığını kaydeden Perizat T. otele gittiklerini, aralarında tartışma çıktığını ve banyo yaptığı sırada ise Kadir T.'nin kafasına vurarak kırılan cam şişesiyle boğaz bölgesini de kestiğini söyledi.