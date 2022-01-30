Otel odasında dehşetin sırrı! Kırgızistan uyruklu Perizat T. boynu kesilmiş halde bulundu

Kadir T. ifadesinde "Ben engel olmaya çalıştım. Hatta bu esnada benim elimde de kesikler oldu. Onu korumak amaçlı banyodan dışarı çıkartmaya çalıştım. Bu esnada kız arkadaşım kafasını duvara çarptı. Ben elimdeki kesik sebebiyle akan kanı durdurmaya çalışırken onun salonda bulunan bira şişesine yöneldiğini ve kırdığını gördüm. Bu bira şişesinin parçasıyla yine kendine zarar vermeye devam etti. Ben engel oldum. O da odanın çıkış kapısına yöneldi, 'Kimse yok mu ben bu adamdan nefret ediyorum. Biri gelsin' dedi" ifadelerini kullandı. Kadir T. üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek kendisine iftira attığını iddia ettiği Perizat T.'den şikayetçi oldu.