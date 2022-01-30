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    • Yaşam
    • 30.01.2022 23:36
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    • 30.01.2022 23:36
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    Sakarya'da AVM önünde silahlı çatışma! Silahlarıyla AVM'ye kaçan kişileri polis enseledi

    Sakarya'nın Arabacıalanı Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin önünde akşam vakti bir grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmanın aradından şüpheli isim elindeki silahla AVM'ye kaçtı. Polis şüpheli ismi enseledi.

    AA
    Sakarya’da AVM önünde silahlı çatışma

    Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, 2 zanlı yakalandı.

    Arabacıalanı Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin önünde, iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

    Haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kavgada silahla yaralanan M.A. ile R.K, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Olayın şüphelisi U.D, elindeki silahla alışveriş merkezinin içinde yakalandı. Diğer zanlı K.Y. ise olaydan kısa süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

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