Bağcılar’da kumar baskını sonrası şok sözler! "Ben ekmek yiyemeyeceksem kimse yiyemeyecek"

İstanbul Bağcılar'da polis ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine bir mekana baskın düzenledi. Baskında mekandakilerin saldırısı sonrası 4 polis memuru yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 'Kumar oynanması ve Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama Suçları' ile mücadele için ihbar ve şikayetleri değerlendirmek üzere özel ekip kuruldu.