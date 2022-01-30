Bağcılar’da kumar baskını sonrası şok sözler! "Ben ekmek yiyemeyeceksem kimse yiyemeyecek"

İstanbul Bağcılar'da polis ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine bir mekana baskın düzenledi. Baskında mekandakilerin saldırısı sonrası 4 polis memuru yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Bağcılar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 'Kumar oynanması ve Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama Suçları' ile mücadele için ihbar ve şikayetleri değerlendirmek üzere özel ekip kuruldu.
Fatih Mahallesi'nde bir işyerinde kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, dün gece saat 01.15 sıralarında mekana baskın düzenledi. Ekipler, içeride para yerine geçen pullar bulunduğunu, 7 kişinin oyun kartlarıyla kumar oynadığını ve alkol sunumunun yapıldığını belirledi.
4 POLİS YARALANDI
Kumar oynayan kişilere ceza kesen polis ekipleri, bu sırada mekan sahibi A.A.'nın tepkisiyle karşılaştı. A.A. "Ben ekmek yiyemeyeceksem kimse yiyemeyecek" diyerek iş yerinde bulunanlara polislere saldırmaları yönünde talimat verdiği öğrenildi.