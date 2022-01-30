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    • Yaşam
    • 30.01.2022 23:17
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    • 30.01.2022 23:23
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    İzmir Dikili'de deprem! AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler

    Son depremler.... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre İzmir Dikili'de bir deprem meydana geldi. Deprem'in büyüklüğünün 3,7 olduğu bildirildi. İşte AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler...

    İzmir’de deprem!

    AFAD'dan yapılan açıklamaya göre İzmir Dikili'de bir deprem meydana geldi.

    AFAD'dan yapılan açıkamada deprem ilişkin, "Büyüklük : 3.7 (Mw) Yer : Ege Denizi, 10.48 km. Dikili (Izmir) Tarih-Saat : 30.01.2022, 23:09:25 TSİ Enlem : 38.9638 N Boylam : 26.6726 E Derinlik : 7.01 km" bilgileri paylaşıldı.

    AFAD SON DEPREMLER

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2022.01.30 23:09:24 38.9577 26.7047 8.4 -.- 3.8 3.7 DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel

    2022.01.30 22:17:23 36.8712 28.0333 2.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

    2022.01.30 21:28:53 37.9728 30.6177 7.0 -.- 1.6 -.- ATABEY (ISPARTA) İlksel

        2022.01.30 21:16:51 37.8920 30.6117 9.4 -.- 2.1 -.- BAYAT-ATABEY (ISPARTA) İlksel

        2022.01.30 21:00:17 36.8492 28.0547 12.5 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

        2022.01.30 20:35:13 38.9432 26.6988 9.3 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

        2022.01.30 20:27:06 36.8197 28.0495 9.8 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

        2022.01.30 20:11:15 38.8113 40.8178 4.3 -.- 1.5 -.- KEPCELI-GENC (BINGOL) İlksel

        2022.01.30 20:11:05 36.7763 28.0290 1.7 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

        2022.01.30 19:09:14 39.1787 25.6102 7.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
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