İzmir Dikili'de deprem! AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre İzmir Dikili'de bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıkamada deprem ilişkin, "Büyüklük : 3.7 (Mw) Yer : Ege Denizi, 10.48 km. Dikili (Izmir) Tarih-Saat : 30.01.2022, 23:09:25 TSİ Enlem : 38.9638 N Boylam : 26.6726 E Derinlik : 7.01 km" bilgileri paylaşıldı.
AFAD SON DEPREMLER
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.01.30 23:09:24 38.9577 26.7047 8.4 -.- 3.8 3.7 DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel
2022.01.30 22:17:23 36.8712 28.0333 2.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.30 21:28:53 37.9728 30.6177 7.0 -.- 1.6 -.- ATABEY (ISPARTA) İlksel