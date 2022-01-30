İzmir Dikili'de deprem! AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre İzmir Dikili'de bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıkamada deprem ilişkin, "Büyüklük : 3.7 (Mw) Yer : Ege Denizi, 10.48 km. Dikili (Izmir) Tarih-Saat : 30.01.2022, 23:09:25 TSİ Enlem : 38.9638 N Boylam : 26.6726 E Derinlik : 7.01 km" bilgileri paylaşıldı.