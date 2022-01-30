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    Kıskanç sevgili, kız arkadaşına ilgi duyan kişinin cinsel organını kesti

    Antalya'da Elvan Küçükaltun (48), birlikte yaşadığı Alman sevgilisi Nadia Angela Grosser'e (40) ilgi duyduğunu öğrendiği arkadaşı Kadir Demir'i (39) eve çağırdı. Üçlü birlikte alkol aldı. Ardından aralarında tartışma çıktı. Bıçağa sarılan Küçüaltun, Demir'i göğüs bölgesinden bıçakladı. Cinsel organını da kesip koparttı. Parkta mezar yeri kazarken yakalandı. Sevgilisi ile gözaltına alındı.

    Korkunç ceza

    Antalya Manavgat'ta Alman Nadia Angela Grosser (40) ile birlikte apart otelde yaşayan Elvan Küçükaltun (48), önceki akşam arkadaşı Kadir Demir'i (39) yemeğe çağırdı.

    Küçükaltun, Alman sevgilisi ve Demir ile birlikte alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Küçükaltun ile sevgilisi Grosser'e ilgi gösterdiğini öne sürdüğü Kadir Demir arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Küçükaltun, Kadir Demir'i göğüs bölgesinden bıçaklayıp öldürdükten sonra cinsel organını kesti.

    Cesedi gömmek için otel yakınındaki parkta çukur kazarken görülen katil zanlısı, jandarma tarafından yakalandı. Olay anında apart otelde bulunan Nadia Angela Grosser de gözaltına alındı.

    ARKADAŞINI BURAYA GÖMECEKTİ
    Alman Nadia Angela Grosser de, jandarmada sorgulanmaya başlandı.

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