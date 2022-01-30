Kıskanç sevgili, kız arkadaşına ilgi duyan kişinin cinsel organını kesti

Antalya Manavgat'ta Alman Nadia Angela Grosser (40) ile birlikte apart otelde yaşayan Elvan Küçükaltun (48), önceki akşam arkadaşı Kadir Demir'i (39) yemeğe çağırdı.

Küçükaltun, Alman sevgilisi ve Demir ile birlikte alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Küçükaltun ile sevgilisi Grosser'e ilgi gösterdiğini öne sürdüğü Kadir Demir arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Küçükaltun, Kadir Demir'i göğüs bölgesinden bıçaklayıp öldürdükten sonra cinsel organını kesti.

Cesedi gömmek için otel yakınındaki parkta çukur kazarken görülen katil zanlısı, jandarma tarafından yakalandı. Olay anında apart otelde bulunan Nadia Angela Grosser de gözaltına alındı.

ARKADAŞINI BURAYA GÖMECEKTİ

Alman Nadia Angela Grosser de, jandarmada sorgulanmaya başlandı.