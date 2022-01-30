Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 30 Ocak 2022

KİDSTAGRAM isimli köşemizde Pazar ve pazartesileri çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Nesrin ile Hakan Cevizci'nin güzeli Ravza Nur Cevizci



Rukiye ile Özgür Tarkan'ın yakışıklısı Ömer Akif Tarkan



Merve ile Orhan Şahin'in prensesleri Asya Şahin



Hülya ile Enver Marsarnic'in kuzuları Yağız Barış ve Yiğit Enes



İlahe ile Rakif Rüstemoval'un yakışıklıları AkifPaşa Rüstemov



Nilüfer ile Said Kınay'ın yakışıklısı Baransel Ege Kınay

