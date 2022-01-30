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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 30 Ocak 2022

    Takvim gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinden sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 30 Ocak 2022 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Kidstagram

    KİDSTAGRAM isimli köşemizde Pazar ve pazartesileri çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Nesrin ile Hakan Cevizci'nin güzeli Ravza Nur Cevizci

    Rukiye ile Özgür Tarkan'ın yakışıklısı Ömer Akif Tarkan

    Merve ile Orhan Şahin'in prensesleri Asya Şahin

    Hülya ile Enver Marsarnic'in kuzuları Yağız Barış ve Yiğit Enes

    İlahe ile Rakif Rüstemoval'un yakışıklıları AkifPaşa Rüstemov

    Nilüfer ile Said Kınay'ın yakışıklısı Baransel Ege Kınay

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 30 Ocak 2022
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