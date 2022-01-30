Son dakika: Adana Gaziantep otoyolu Nurdağı gişelerinde korkunç kaza! en az 20-25 kişi yaralandı

Son dakika haberi...Tarsus Adana Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir eden bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yan yatan otobüste bulunan 3'ü ağır 25 yolcu kazada yaralanırken bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza, TAG Otoyolu üzerinde Narlı kavşağı mevkiinde yaşandı. İddiaya göre Adıyaman'dan yola çıkan 02 AU 012 plakalı Adıyaman Ünal Turizm firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü Narlı Kavşağına yaklaştığı esnada şoförün kontrolünden çıktı.
Kontrolden çıkan otobüs şarampole uçarak yan yatarken kazada otobüste bulunan 3'ü ağır 25 yolcu yaralandı. Yaralılarına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.