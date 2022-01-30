Son dakika: Adana Gaziantep otoyolu Nurdağı gişelerinde korkunç kaza! en az 20-25 kişi yaralandı

Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan yolcular ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırılıyor. Feci kazada yan yatan otobüsün altına sıkışan bir yolcu için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi seferber oldu. Sıkışan yolcuyu çıkarmak için ekiplerin yoğun çabası sürüyor.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve polis ekipleri yolda ikinci bir kaza yaşanmaması için geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.