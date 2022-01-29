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    • Yaşam
    • 29.01.2022 16:44
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    • 29.01.2022 16:53
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    Yangında yüreği yanan Marmaris'teki köylüler yağan kar sonrası harmandalı zeybeği oynadı

    Yaz aylarında etkili olan ve Türkiye'nin yüreğini yakan orman yangınlarından etkilenen yerlerden biri de Muğla'nın Marmaris ilçesiydi. Yangında büyük hasar yaşayan Bayır Mahallesi sakinleri, yağan kar sonrası davullu zurnalı kutlama yaptı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Yangında yüreği yanan köylüler kar görünce oynadı

    Yaz aylarında Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangınında büyük hasar yaşayan Bayır Mahallesi sakinleri, yağan kar sonrası davullu zurnalı kutlama yaptı.



    11 BİN HEKTAR ORMANLIK ALAN YANMIŞTI
    Temmuz ayının sonunda Marmaris İçmeler mevkiinde başlayan ve Bayır Mahallesini de etkisi altına alan orman yangınında 11 bin hektar ormanlık alan yanmıştı.



    Orman yangınından en fazla etkilenen yerleşim birimlerin Bayır Mahallesi sakinleri, salı günü gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası bayram etti.




        HARANDALI ZEYBEĞİ İLE KUTLADILAR
        Mahalle sakinleri uzun yılar sonra yağan kar sonrası yolda araçlarını durdurarak harmandalı zeybeği oynadı.


        İşte o anlara ilişkin görüntüler



        Karda oynayan vatandaşlar bu anı cep telefonu ile çektikleri video ile kalıcı kıldı.

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