Yangında yüreği yanan Marmaris'teki köylüler yağan kar sonrası harmandalı zeybeği oynadı

Yaz aylarında Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangınında büyük hasar yaşayan Bayır Mahallesi sakinleri, yağan kar sonrası davullu zurnalı kutlama yaptı.
11 BİN HEKTAR ORMANLIK ALAN YANMIŞTI
Temmuz ayının sonunda Marmaris İçmeler mevkiinde başlayan ve Bayır Mahallesini de etkisi altına alan orman yangınında 11 bin hektar ormanlık alan yanmıştı.
Orman yangınından en fazla etkilenen yerleşim birimlerin Bayır Mahallesi sakinleri, salı günü gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası bayram etti.