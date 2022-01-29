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    • Yaşam
    • 29.01.2022 16:56
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    • 29.01.2022 16:56
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    Aranan şahıs banyoda saklanırken yakalandı

    Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 15 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ile aranan şahıs, banyoda saklanırken yakalandı.

    Aranan şahıs banyoda saklanırken yakalandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



    Hakkında 3 ayrı 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 15 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E. T.'nin (29) Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesinde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda E.T., ikametinin banyosunda saklanırken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
    Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.T. cezaevine teslim edildi.

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