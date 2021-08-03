SON DAKİKA: Türkiye'de orman yangınları! Alevler Manavgat ve Marmaris'i esir aldı! 'Cehennem gibiydi delip geçtik'

Türkiye'nin birçok noktasında devam eden ve adeta ülkeyi yasa boğan yangınlarla ilgili anbean takip ve haber nöbetine devam ederken yangınla mücadele edilen birçok noktada tarihi mücadele ve kurtuluş öykülerine ulaşmayı da sürdürüyor. Antalya Manavgat'ta önceki gün Sırtköy'de adeta kıyamet yaşandı. Sabahın erken saatlerinde yaşanan yangın, köy çevresindeki ormanlık alanda rüzgarla birlikte etkisini artırdı.
LPG DEPOSU VARDI
Sabah muhabiri Zeynel Yaman yaşadıklarını şu şekilde anlattı; sabah saatlerinde foto muhabiri Murat Şengül'le birlikte köye, dağ yollarından gitmek için çıktık. Köyün giriş kısmında itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor, köydeki yaşlıları çıkarmak için aileleri ikna etmeye çalışıyordu. Alevlerin Sırtköy'deki defne yaprağı işleme fabrikasındaki LPG deposuna ulaşmaması için olağanüstü çaba sarf edildi.
ALEVLER BİR ANDA ETRAFIMIZI SARDI
Ancak rüzgarın etkisiyle birlikte alevler bir anda etrafımızı sardı. Alevlerin sıcaklığı ve duman çevremizi sararken bir an önce güvenli bir yere ulaşıncaya kadar koştuk.