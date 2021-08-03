SON DAKİKA: Türkiye'de orman yangınları! Alevler Manavgat ve Marmaris'i esir aldı! 'Cehennem gibiydi delip geçtik'

"YA KURTULACAK YA ÖLECEĞİZ"

Köyün gençlerine, evlerini terk etmeyen yaşlılardan gelen cevap "Yangın gelsin, ya kurtulacağız ya öleceğiz. O geliyorsa biz de buradayız" oldu. Köydekiler evlerinin çevresindeki ağaçları kesip uzaklaştırırken, evlerin çevresine de toprak ve hendekler oluşturdu.