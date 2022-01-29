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    • Yaşam
    • 29.01.2022 11:35
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    • 29.01.2022 11:46
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    Sokakta "gözlerim" diye bağıran adam öldü! Evinde sahte içki bulundu

    İstanbul Esenyurt'ta, yaşadığı evin sokağında fenalaşarak yaşamını yitiren İbrahim Ersözlü'nün evinde yapılan aramalarda sahte içki bulunduğu öğrenildi. Ersözlü'nün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olaya şahit olan sokak sakinleri o anları anlattı.

    DHA
    Sokakta gözlerim diye bağıran adam öldü

    Olay, Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanın bodrum katında yaşayan İbrahim Ersözlü, sokağa çıkarak yardım istedi. "Gözlerim" diyerek bağıran Ersözlü'nün yardımına komşuları yetişti.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sokak ortasında fenalaşan Ersözlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Ersözlü'nün ölümü ile ilgili inceleme başlattı.

    EVİNDE SAHTE İÇKİ ŞİŞELERİ BULUNDU
    Yaşanan olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, Ersözlü'nün evine girdi. Evde yapılan aramalarda sahte içki şişeleri bulunduğu öğrenildi.

        Savcı incelemesinin ardından adamın cenazesi kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

        "İÇKİDEN DOLAYI OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"
        Yaşanan olayı anlatan sokak sakinlerinden Cihan Temizer, "'Gözlerim, gözlerim' diye bağırıyordu. Kaldırmayı denedim, bir türlü kaldıramadım. Alt katta oturduğunu söylediler. İçkiden dolayı olduğunu söylediler" dedi.

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