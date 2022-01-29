Göçmen kaçakçılığına nefes yok! Ekipler teyakkuzda

Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur uygulamasında;

(6.625) metruk bina, (10.365) umuma açık yer, (352) terminal ve (4.205) diğer yerler olmak üzere toplam (21.547) yer kontrol edilmiş,(72)'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam (127) organizatör gözaltına alınmış, (2.028) yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalanmış,(25)'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam (732) aranan şahıs tespit edilmiş, (2)'si organizatör, (1.235)'i göçmen ve (99)'u Türk vatandaşı olmak üzere toplam (1.336) şahsa idari yaptırım uygulanmış, Organizatör/düzensiz göçmen arasından (6) terör örgütü üyesi/iltisaklı şahıs tespit edilmiş,