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    • Yaşam
    • 29.01.2022 19:22
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    • 29.01.2022 19:23
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    Otomobilde av tüfeğiyle oyunun sonu kötü bitti!

    Son dakika haberleri... Antalya'da otomobil içinde arkadaşının oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Oynadığı tüfekle arkadaşını vurdu

    Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobil içinde arkadaşının oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

    Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir petrol istasyonu yanındaki otomobilde meydana geldi. Arkadaş oldukları öğrenilen Ö.Ç., A.Y. ve İ.B. aynı otomobille seyir halindeyken kırmızı ışıkta durdu.

    ARAÇ İÇİNDE AV TÜFEĞİYLE OYNAMAYA BAŞLADI
    Bu sırada araç içinde avda kullanılmak üzere bulundurulan 2 av tüfeğinden biriyle A.Y. oynamaya başladı.

    İddiaya göre A.Y.'nin elindeki tüfeğin bir anda ateş alması sonucu arka koltukta oturan Ö.Ç., göğsünden vuruldu. Ağır yaralı olarak ALKÜ Hastanesine kaldırılan Ö.Ç. yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin otluk alana attıkları av tüfekleri de bulundu. Emniyette ifade işlemleri devam eden A.Y. ve İ.K.'nin daha sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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