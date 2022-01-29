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Hava soğuk yürekler sıcak! Kahramanmaraş'ta bir baba engelli kızıyla kartopu oynadı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Güzelyurt Mahallesi'nde yürekleri ısıtan bir görüntü objektiflere yansıdı. Kar yağışının etkili olduğu ilçede bir babanın engelli kızıyla kar topu oynadı. O anları analatan baba, "Kar yağışı sonrasında kızımı dışarı çıkardık ve beraber kar topu oynadık. Çok mutlu oldu" dedi.

29.01.2022 17:44 - Son Güncelleme: 29.01.2022 17:56
Hava soğuk yürekler sıcak! Kahramanmaraş’ta bir baba engelli kızıyla kartopu oynadı

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı sonrası bir babanın engelli kızıyla kar topu oynamaları yürekleri ısıttı.

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Hava soğuk yürekler sıcak! Kahramanmaraş’ta bir baba engelli kızıyla kartopu oynadı

Dulkadiroğlu Güzelyurt Mahallesinde yaşayan ve hem bedensel hem fiziksel rahatsızlığı olan 14 yaşındaki Yasemin Güney, etkili olan kar yağışı sonrasında babasıyla kar topu oynamaları samimi görüntülere sahne oldu.

Hava soğuk yürekler sıcak! Kahramanmaraş’ta bir baba engelli kızıyla kartopu oynadı

Kar yağışı sonrası kızının kar topu oynamak istemesi üzerine dışarı çıktıklarını söyleyen baba İsmail Güney, "Kızım 14 yaşında.

Hava soğuk yürekler sıcak! Kahramanmaraş’ta bir baba engelli kızıyla kartopu oynadı

Ektodermal Displazia hastalığı teşhisi kondu. Yürüyemiyor ve konuşmasında sıkıntı var.

Hava soğuk yürekler sıcak! Kahramanmaraş’ta bir baba engelli kızıyla kartopu oynadı

Kar yağışı sonrasında ise kızımı dışarı çıkardık ve beraber kar topu oynadık. Çok mutlu oldu" dedi.

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