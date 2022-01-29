Hava soğuk yürekler sıcak! Kahramanmaraş'ta bir baba engelli kızıyla kartopu oynadı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Güzelyurt Mahallesi'nde yürekleri ısıtan bir görüntü objektiflere yansıdı. Kar yağışının etkili olduğu ilçede bir babanın engelli kızıyla kar topu oynadı. O anları analatan baba, "Kar yağışı sonrasında kızımı dışarı çıkardık ve beraber kar topu oynadık. Çok mutlu oldu" dedi.
29.01.2022 17:44
- Son Güncelleme: 29.01.2022 17:56
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı sonrası bir babanın engelli kızıyla kar topu oynamaları yürekleri ısıttı.
Dulkadiroğlu Güzelyurt Mahallesinde yaşayan ve hem bedensel hem fiziksel rahatsızlığı olan 14 yaşındaki Yasemin Güney, etkili olan kar yağışı sonrasında babasıyla kar topu oynamaları samimi görüntülere sahne oldu.