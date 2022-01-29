Beşiktaş müstakil evde çıkan yangında solunum cihazına bağlı yatalak hasta öldü

Evde kalan yaşlı çiftten Nazmiye Kaba, çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkarıldı.

Yangını müdahale ederek söndüren itfaiye ekipleri, eve girdiklerinde solunum cihazına bağlı ve yatalak olan Şakir Kaba'nın cansız bedenine ulaştı.