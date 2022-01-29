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    • Yaşam
    • 29.01.2022 17:25
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    • 29.01.2022 17:30
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    Beşiktaş müstakil evde çıkan yangında solunum cihazına bağlı yatalak hasta öldü

    İstanbul Beşiktaş'ta 3 katlı bir binada yangın çıktı. Alev alev yanan binaya müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında evde mahsur kalan 85 yaşındaki Şakir Kaba hayatını kaybetti. Kaba'nın solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürdüğü ve yatalak olduğu belirtildi.

    AJANSLAR
    Beşiktaş’ta feci ölüm! Solunum cihazına...

    Ortaköy Gözlükçü Sokak'taki 3 katlı dışı betonla kaplı ahşap müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Evde kalan yaşlı çiftten Nazmiye Kaba, çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkarıldı.

    Yangını müdahale ederek söndüren itfaiye ekipleri, eve girdiklerinde solunum cihazına bağlı ve yatalak olan Şakir Kaba'nın cansız bedenine ulaştı.

    Nazmiye Kaba, sağlık ekiplerince ambulanstaki müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

    İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.
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        Haberler Yaşam Beşiktaş müstakil evde çıkan yangında solunum cihazına bağlı yatalak hasta öldü
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