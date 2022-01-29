Annesi ile tartışan babasını tüfekle vurarak öldürdü





Tartışmanın devam ettiği esnada dışarıdan ikamete gelen çiftin oğlu M.Y.'de tartışmaya dahil oldu. M.Y. daha sonra babasına tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu sol gözüne isabet alan Bayram Yılmaz kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Bayram Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.