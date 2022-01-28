Şehirler akıllanıyor! Teknolojideki tüm gelişmeler kent yaşamlarına etki ediyor...

Dijitalleşme hayatın her alanına girerken, şehir yaşamını da kolaylaştırdı. Teknolojiyi kullanan kentler artık akıllı şehir kavramı ile anılmaya başladı. Akıllı şehirler; tek tek sokakların güvenliği, şehrin ekonomik gelişmesi, atık yönetimi, içme sularının dağıtımı, yoğun yeşillendirme çalışmaları ile şehir planlaması, toplu ulaşımla ilgili sorunların çözümü ve buna benzer sorunları ele almak için en son teknolojiyi kullanıyor. Türkiye'de de son yıllarda birçok bölgede akıllı şehir sistemleri kullanılmaya başlandı. Özellikle toplu taşıma sistemlerinde kullanılan yapay zekalar sayesinde hem zaman ve yakıt tasarrufu sağlanırken hem de verimlilik artırılıyor. Bu arada trafiğin kontrolü, su, gaz ve elektrik gibi dağıtım sistemlerinin dijital ortamlarla sağlanması şehirlerde hayatı kolaylaştırıyor.



KONYA'DA ORTAK TOPLANTI

Akıllı şehircilik alanında örnek çalışmalar yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ASELSAN işbirliğiyle hayata geçirdiği "Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası" çalışmaları kapsamında "Paydaş Odak Grup Toplantıları" gerçekleştirildi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Paydaş Odak Grup Toplantıları'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen "16 Akıllı Şehir Uygulamaları" başlıklarında; paydaş kurumlar, belediyeler, üniversiteler, odalar ve derneklerin katılımı ile 16 ayrı oturum gerçekleştirildi.



TEKNOLOJİ KARLA MÜCADELE EDİYOR

Son günlerde yaşanan soğuk hava ve kar yağışları da şehirlerde hayatı zorlaştırırken, mücadelede teknoloji devreye giriyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı Trafik ve Akıllı Ulaşım Sistemleri Müdürlüğü Bilgisayar Mühendisi Ayvaz Ahmet Dalkıran, "Trafik Yönetim Merkezi olarak, şu an şehir bünyemizde 70'ten fazla kavşakta 250'den fazla kamera ile şehrimizi 7/24 olarak izliyoruz. Muhtemel trafik sıkışıklığı afet, diğer durumlarda ve belediye içerisindeki birimlerde koordinasyonu ve AFAD, Emniyet, AKOM sağlanması noktasında şehrin gören gözleri olarak olay yerlerinin görüntülerini alıp, ilk müdahalelere yaptıktan sonra, var olan tıkanıklık ve arızaları ilgili kurumlara ileterek olayların hızlı ve etkin bir şekilde çözümü noktasında çalışmaktayız" dedi. Kentte 17 Ocak'ta başlayan ve halen devam etmekte olan yoğun kış şartları nedeniyle oluşabilecek aksaklıklara müdahale ettiklerini ifade eden Dalkıran, "7 gün 24 saat ekranları izleyerek müdahale etmekteyiz. Bunları trafik yönetimi, yolda kalan araçlar, hastalar, tıkanan kavşaklar, arızalanan sistemlere müdahale, diğer kurumları yönlendirme noktasında çalışmaktayız. Kullanmış olduğumuz teknik altyapılar, kameralarımız, trafik sensörlerimiz, trafik kullanıcılarını uyarmak için kullandığımız WMS mesaj sistemi, hangi yolların tıkalı veya nereden nereye hangi sürede gideceklerini gösteren ekranlarımız ile vatandaşlarımıza bunları iletiyoruz" dedi.

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