İzmir'de göçmen kaçakçısı yüzünü gizlese de polisten kaçamadı! Yüzündeki küçücük yara izi ele verdi

Ekipler, videoda yüzünü poşuyla kapatarak gizleyen ve kendini 'Ebu Casım' olarak tanıtan kişinin ise Abdulhalik A. olduğunu belirledi. Abdulhalik A.'nın yüzüyle röportajdaki şüphelinin yüzü, yüz tanıma programıyla karşılaştırıldı.