İzmir'de göçmen kaçakçısı yüzünü gizlese de polisten kaçamadı! Yüzündeki küçücük yara izi ele verdi

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internetten rutin olarak yürütülen sanal devriye sırasında Irak merkezli medya kuruluşunun bir göçmen kaçakçısıyla röportaj yaptığını belirledi.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, röportaj yapılan yerin Bornova ilçesi Gürpınar Mahallesi'ndeki bir depo olduğu tespit edildi.
Ekipler, videoda yüzünü poşuyla kapatarak gizleyen ve kendini 'Ebu Casım' olarak tanıtan kişinin ise Abdulhalik A. olduğunu belirledi. Abdulhalik A.'nın yüzüyle röportajdaki şüphelinin yüzü, yüz tanıma programıyla karşılaştırıldı.