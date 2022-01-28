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    Hem elektrik maliyetini düşürdü hem de doğadan 4 bin 280 ağacın kesilmesine engel oldu.

    Selçuklu belediyesi hizmet binası çatısı ve Kelebekler Vadisi'nde yaptığı GES çalışması ile 827 bin kW elektrik üretti. Hem elektrik maliyetini düşürdü hem de doğadan 4 bin 280 ağacın kesilmesine engel oldu.

    Selçuklu 4 bin ağacı kurtardı

    Selçuklu Belediyesi Güneş Enerjisi Santralleri (GES) hamleleri ile tasarruf etmeye devam ediyor. Selçuklu Belediyesi 2021 yılında GES ile 827 bin 612 kW elektrik üretti. Üretilen elektriğin yanında 366,63 ton karbon salınımı engellenirken, 4 bin 280 ağacın doğada kalması sağlandı. Hizmet binasında yıllık olarak kullanılan 1 milyon 395 bin 714 kW elektriğin 205 bin 170 kW olan kısmı GES ile üretilerek binanın ihtiyacı olan elektriğin yüzde 14'ü buradan karşılandı. Belediye binasının çatısına kurulan GES sistemi ile birlikte 90,89 ton karbon salınımına engel olunurken, 1063 ağacın kesilmemesi ve doğada kalması sağlandı. Kelebekler Vadisi'nde kurulan ve Mart ayından bu yana faaliyette olan GES panelleri sayesinde ise Kelebek Müzesinin 723 bin 769 kW elektrik ihtiyacının 622 bin 442 kW kısmı olan yüzde 86'sı buradan karşılanmış oldu. 275,74 ton karbon salınımına engel olunurken, 3217 ağacın kesilmemesi ve doğada kalması sağlandı. Ayrıca Kelebekler Vadisi'nde üretilen elektriğin gündüz kullanımının fazlası olan 290 bin 105 kW miktarı da MEDAŞ'a satıldı. Selçuklu Belediyesi'nin Bağrıkurt mahallesinde yapmayı planladığı 3.6 mW'lık GES projesinin de kısa sürede ihaleye çıkarak yıl içerisinde yapılması ve faaliyete geçmesi planlanıyor.



    KONSİAD FUARI RÜZGARI
    İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanında 6-9 Ocak tarihleri arasında yurtiçi ve yurtdışından binlerce misafiri ağırlayan fuarda Konya'ya özgü geleneksel ve kültürel ürünler başta olmak üzere şehrin tarihi, kültürel ve sosyal hayatı tanıtıldı. Selçuklu Belediyesi de Konya Tanıtım Günleri Fuarına büyük bir stantla katılarak ilçeye değer katan tüm yatırımlarını anlatıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da fuara katılarak Selçuklu Belediyesi'nin standını ziyaret etti. Bakan Kurum stantta görevli çini ustaları ile birlikte seramik vazo yaptı. Başkan Pekyatırmacı Bakan Kurum'a bir de Selçuklu Belediyesi tarafından kültür hayatına kazandırılan "Konya Kitabeleri" isimli eseri takdim etti. Standa ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, KONSİAD Başkanı Kemal Çelik, Konya Valisi Vahdettin Özkan, siyasiler ve Konyalı iş adamları ve şehre gönül veren çok sayıda vatandaş katıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, fuarın Konya'nın tanıtımı açısından son derece önemli olduğuna vurgu yaptı. Fuarın hazırlanmasında emeği geçen Konyalı iş adamlarına teşekkür etti.



    TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI
    Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 2021 yılında da yerli ve yabancı ziyaretçilerin favori ziyaret mekanları arasında yer aldı. Bahçe 375 bin 504 ziyaretçi ile Mevlana Müzesi'nden sonra Konya'da en çok ziyaret edilen mekan olmayı başardı. Yaz aylarında yoğun ilgi gören bahçe sadece yerli turistlerin değil yabancı turistler ve tur operatörlerinin de uğrak mekanı oldu. 7 bin 600 metrekare kullanım alanına sahip olan bahçe; 3 bin 500 metrekare yürüyüş alanına sahip. Ekvatoral iklim koşullarına göre yaz-kış 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem değerine sahip olan bahçede 40 farklı türde 20 bin kelebek ve 195 bitki türü ile ziyaretçilere kapılarını açıyor.



        YEŞİL DOKUYA 12 YENİ PARK
        Selçuklu Belediyesi, 2021 yılı içerisinde 12 yeni park yapıldı. Böylelikle 44 bin 198 metrekare yeşil alan daha ilçeye kazandırılırken Selçuklu'da bulunan park sayısı 1105'e, toplam yeşil alan ise 8 milyon 812 bin 905 metrekareye yükseldi. Yapılan parkların yanı sıra yeni yeşil alanlar ilçeye kazandırılıyor. Sille Mahallesi yeni Sille Caddesinde vatandaşların hizmetine sunulan Seyir Tepesi 35 bin metrekare yeşil alanıyla yaz aylarında vatandaşların gözde mekanı oldu. Selçuk Üniversitesi içerisinde bir park da üniversite öğrencilerinin kullanımına sunuldu.



        SOSYAL BELEDİYECİLİĞE SELÇUKLU DAMGASI
        Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2021 yılında; 2693 kişiye 5 milyon 371 bin 941 TL tutarında sosyal destek kartı, 65 yaş üstü bakıma muhtaç 93 vatandaş için evde yaşlı bakım hizmeti, ihtiyaç sahibi 263 asker ailesine 129 bin 047 TL'lik nakdi yardım ve şehir dışından kanser tedavisi görmek için gelen 484 hasta ve refakatçisi için Umut Evi'nde ücretsiz konaklama hizmeti ile çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca arızalanan akülü engelli araçlarının tamiratı yapıldı. Engelli ve kanserli hasta taşıma hizmeti 797 kez seferber olurken, 201 vatandaş hasta nakil ambulansı ile sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı.



        SANAT AKADEMİSİ ŞEHRE DEĞER KATIYOR
        Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Sanat Akademisi'nde sahne sanatları eğitimi alan lise öğrencileriyle bir araya geldi. "Sanat Akademisi'yle öğrencilerimize yeni ufuklar kazandırıyoruz" dedi. Selçuklu Belediyesi okul dışı öğrenme ortamlarıyla öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda şehrin sanat ve kültür hayatına farklı bir boyut getiren Selçuklu Sanat Akademisi'nde sahne sanatları (drama, hitabet ve etkili konuşma) eğitimi alan Mehmet Akif Ersoy Lisesi 9.sınıf öğrencileri Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'yı misafir etti. Pekyatırmacı uygulamalı eğitimlerin yapıldığı sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, uygulanan eğitim ve programlarla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı. Selçuklu Sanat Akademisi'nin öğrencilerin gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda kültür, sanat alanında yeni ufuklar açmalarına katkıda bulunduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Sizlerin burada bulunmanız ve böyle güzel etkinliklere katılıyor olmanız bizim için çok değerli. Hocalarımıza da teşekkür ediyoruz. Hakikaten burada güzel bir eğitim veriyorlar. Aslında okul ortamında akademik anlamda çok faydalı bilgiler alıyorsunuz ama buradaki eğitim sizleri hayata donanımlı bir şekilde hazırlanmanıza vesile oluyor" dedi.

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