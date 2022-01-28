Hem elektrik maliyetini düşürdü hem de doğadan 4 bin 280 ağacın kesilmesine engel oldu.

Selçuklu Belediyesi Güneş Enerjisi Santralleri (GES) hamleleri ile tasarruf etmeye devam ediyor. Selçuklu Belediyesi 2021 yılında GES ile 827 bin 612 kW elektrik üretti. Üretilen elektriğin yanında 366,63 ton karbon salınımı engellenirken, 4 bin 280 ağacın doğada kalması sağlandı. Hizmet binasında yıllık olarak kullanılan 1 milyon 395 bin 714 kW elektriğin 205 bin 170 kW olan kısmı GES ile üretilerek binanın ihtiyacı olan elektriğin yüzde 14'ü buradan karşılandı. Belediye binasının çatısına kurulan GES sistemi ile birlikte 90,89 ton karbon salınımına engel olunurken, 1063 ağacın kesilmemesi ve doğada kalması sağlandı. Kelebekler Vadisi'nde kurulan ve Mart ayından bu yana faaliyette olan GES panelleri sayesinde ise Kelebek Müzesinin 723 bin 769 kW elektrik ihtiyacının 622 bin 442 kW kısmı olan yüzde 86'sı buradan karşılanmış oldu. 275,74 ton karbon salınımına engel olunurken, 3217 ağacın kesilmemesi ve doğada kalması sağlandı. Ayrıca Kelebekler Vadisi'nde üretilen elektriğin gündüz kullanımının fazlası olan 290 bin 105 kW miktarı da MEDAŞ'a satıldı. Selçuklu Belediyesi'nin Bağrıkurt mahallesinde yapmayı planladığı 3.6 mW'lık GES projesinin de kısa sürede ihaleye çıkarak yıl içerisinde yapılması ve faaliyete geçmesi planlanıyor.