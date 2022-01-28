Hem elektrik maliyetini düşürdü hem de doğadan 4 bin 280 ağacın kesilmesine engel oldu.

Selçuklu Belediyesi Güneş Enerjisi Santralleri (GES) hamleleri ile tasarruf etmeye devam ediyor. Selçuklu Belediyesi 2021 yılında GES ile 827 bin 612 kW elektrik üretti. Üretilen elektriğin yanında 366,63 ton karbon salınımı engellenirken, 4 bin 280 ağacın doğada kalması sağlandı. Hizmet binasında yıllık olarak kullanılan 1 milyon 395 bin 714 kW elektriğin 205 bin 170 kW olan kısmı GES ile üretilerek binanın ihtiyacı olan elektriğin yüzde 14'ü buradan karşılandı. Belediye binasının çatısına kurulan GES sistemi ile birlikte 90,89 ton karbon salınımına engel olunurken, 1063 ağacın kesilmemesi ve doğada kalması sağlandı. Kelebekler Vadisi'nde kurulan ve Mart ayından bu yana faaliyette olan GES panelleri sayesinde ise Kelebek Müzesinin 723 bin 769 kW elektrik ihtiyacının 622 bin 442 kW kısmı olan yüzde 86'sı buradan karşılanmış oldu. 275,74 ton karbon salınımına engel olunurken, 3217 ağacın kesilmemesi ve doğada kalması sağlandı. Ayrıca Kelebekler Vadisi'nde üretilen elektriğin gündüz kullanımının fazlası olan 290 bin 105 kW miktarı da MEDAŞ'a satıldı. Selçuklu Belediyesi'nin Bağrıkurt mahallesinde yapmayı planladığı 3.6 mW'lık GES projesinin de kısa sürede ihaleye çıkarak yıl içerisinde yapılması ve faaliyete geçmesi planlanıyor.
KONSİAD FUARI RÜZGARI
İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanında 6-9 Ocak tarihleri arasında yurtiçi ve yurtdışından binlerce misafiri ağırlayan fuarda Konya'ya özgü geleneksel ve kültürel ürünler başta olmak üzere şehrin tarihi, kültürel ve sosyal hayatı tanıtıldı. Selçuklu Belediyesi de Konya Tanıtım Günleri Fuarına büyük bir stantla katılarak ilçeye değer katan tüm yatırımlarını anlatıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da fuara katılarak Selçuklu Belediyesi'nin standını ziyaret etti. Bakan Kurum stantta görevli çini ustaları ile birlikte seramik vazo yaptı. Başkan Pekyatırmacı Bakan Kurum'a bir de Selçuklu Belediyesi tarafından kültür hayatına kazandırılan "Konya Kitabeleri" isimli eseri takdim etti. Standa ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, KONSİAD Başkanı Kemal Çelik, Konya Valisi Vahdettin Özkan, siyasiler ve Konyalı iş adamları ve şehre gönül veren çok sayıda vatandaş katıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, fuarın Konya'nın tanıtımı açısından son derece önemli olduğuna vurgu yaptı. Fuarın hazırlanmasında emeği geçen Konyalı iş adamlarına teşekkür etti.
TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI
Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 2021 yılında da yerli ve yabancı ziyaretçilerin favori ziyaret mekanları arasında yer aldı. Bahçe 375 bin 504 ziyaretçi ile Mevlana Müzesi'nden sonra Konya'da en çok ziyaret edilen mekan olmayı başardı. Yaz aylarında yoğun ilgi gören bahçe sadece yerli turistlerin değil yabancı turistler ve tur operatörlerinin de uğrak mekanı oldu. 7 bin 600 metrekare kullanım alanına sahip olan bahçe; 3 bin 500 metrekare yürüyüş alanına sahip. Ekvatoral iklim koşullarına göre yaz-kış 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem değerine sahip olan bahçede 40 farklı türde 20 bin kelebek ve 195 bitki türü ile ziyaretçilere kapılarını açıyor.