Eski nişanlı cinayetinde şok ifadeler: Ahlaksız ilişkiye zorluyordu! Gülen Pamukçu'nun planı katili susturdu

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tanık olarak dinlenen Bayram K.'nin ifadeleri şok etti. Gülen Pamukçu ile iş başvurusu için yanına geldiğinde tanıştıklarını belirten Bayram K., daha sonra Pamukçu'nun bir kez daha işyerine geldiğini anlattı.