Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 28.01.2022 12:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.01.2022 12:25
    ABONE OL

    Eski nişanlı cinayetinde şok ifadeler: Ahlaksız ilişkiye zorluyordu! Gülen Pamukçu'nun planı katili susturdu

    İstanbul, Sultangazi'de Gülen Pamukçu'nun (27) eski nişanlısı Ali Ulupınar tarafından öldürülmesine ilişkin davaya tanık ifadesi damga vurdu. Mahkemede tanıklık yapan Bayram K., “Bana erkek arkadaşından ayrıldığını, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini, grup sekse zorladığını, ahlaksız tekliflerde bulunduğunu, kabul etmediği için şiddete maruz kaldığını, hatta cep telefonunu kırdığını söyledi. Kendisine birşey olursa elindeki cep telefonunu ilgili makamlara vermemi isteyip, telefonu bana bıraktı. Üç gün sonra öldürüldüğünü öğrendim. Ben de telefonu savcılığa götürdüm” dedi. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı ise Ali Ulupınar'ın “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Tutuklu sanık Ali Ulupınar, “Bir diyeceğim yok” şeklinde cevap verdi.

    Eski nişanlı cinayetinde şok ifadeler!

    İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tanık olarak dinlenen Bayram K.'nin ifadeleri şok etti. Gülen Pamukçu ile iş başvurusu için yanına geldiğinde tanıştıklarını belirten Bayram K., daha sonra Pamukçu'nun bir kez daha işyerine geldiğini anlattı.

    AHLAKSIZ TEKLİFLER
    Bayram K., "Bana erkek arkadaşından ayrıldığını, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini, grup sekse zorladığını, ahlaksız tekliflerde bulunduğunu, kabul etmediği için şiddete maruz kaldığını, hatta cep telefonunu kırdığını söyledi.

    Kendisine birşey olursa elindeki cep telefonunu ilgili makamlara vermemi isteyip, telefonu bana bıraktı. Üç gün sonra öldürüldüğünü öğrendim. Ben de telefonu savcılığa götürdüm" dedi.

        SAVCI MÜEBBET HAPSİNİ İSTEDİ
        Tanık ifadesinden sonra Cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

        Savcının mütalaasında, olay günü gelen ihbar üzerine suç mahalline gidildiğinde, kesici ve delici aletle yaralanan Gülen Pamukçu'nun kan birikintisi içinde yattığı, hemen hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadığı anlatıldı.

        SÖYLEYECEK SÖZÜ YOK
        Savcının mütalaasının ardından söz hakkı verilen sanık Ali Ulupınar, bir diyeceği olmadığını ifade etti. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Sabah'ta yer alan habere göre, mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Saymaz’dan TÜGVA çarkı
        Haberler Yaşam Eski nişanlı cinayetinde şok ifadeler: Ahlaksız ilişkiye zorluyordu! Gülen Pamukçu'nun planı katili susturdu
            SON DAKİKA