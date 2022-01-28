Eski nişanlı cinayetinde şok ifadeler: Ahlaksız ilişkiye zorluyordu! Gülen Pamukçu'nun planı katili susturdu

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tanık olarak dinlenen Bayram K.'nin ifadeleri şok etti. Gülen Pamukçu ile iş başvurusu için yanına geldiğinde tanıştıklarını belirten Bayram K., daha sonra Pamukçu'nun bir kez daha işyerine geldiğini anlattı.
AHLAKSIZ TEKLİFLER
Bayram K., "Bana erkek arkadaşından ayrıldığını, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini, grup sekse zorladığını, ahlaksız tekliflerde bulunduğunu, kabul etmediği için şiddete maruz kaldığını, hatta cep telefonunu kırdığını söyledi.
Kendisine birşey olursa elindeki cep telefonunu ilgili makamlara vermemi isteyip, telefonu bana bıraktı. Üç gün sonra öldürüldüğünü öğrendim. Ben de telefonu savcılığa götürdüm" dedi.