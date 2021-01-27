Sevgilisinin öldürdüğü Gülen Pamukçu'nun ağabeyi: 'Abi yetiş beni öldürüyor' dedi





"KARDEŞİM KANLAR İÇİNDE YERDEYDİ"

Gülen Pamukçu'nın ağabeyi Bekir Pamukçu şikayetçi olduğunu belirterek, "Huzurdaki sanık kardeşimle evlenmek isteyen kişiydi. Olay günü kardeşimin oturduğu bodrum katından sesler geldi. Kardeşim yardım istiyordu. Önce 'ne yaptın kardeşime?' diye bağırdım. Sanığın kardeşime bir şeyler yapmış olduğunu tahmin ettim. Kardeşimin kaldığı daireye gittim. Kanlar içinde yerdeydi. Kendinden geçmiş vaziyetteydi. Konuşacak halde değildi. Ambulans çağırdım. Bu esnada sanık beni arayarak kardeşimin durumunu sordu" dedi.



"KARDEŞİM DEFALARCA ŞİKAYETÇİ OLMASINA RAĞMEN TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞ"

Ölen kardeşinin sanıktan kurtulmak istediğini söyleyen ağabey Pamukçu, "Ankara'da yaşadıkları dönemde de kız kardeşimi binadan atmıştı. Kız kardeşimin omuriliği zarar görmüştü. Ancak tehditlerden dolayı ayrılamıyordu. Sanık kardeşimi bizimle ve küçük çocuğu ile tehdit ediyormuş. Bizlere zarar vereceğinden bahsediyormuş. Ayrıca kardeşim defalarca şikayetçi olmasına rağmen sanık hakkında takipsizlik kararı verilmiş. Unuttuğum bir şeyi eklemek istiyorum. Kardeşim sanık eve ilk geldiğinde polisi arıyor. Polis gelince sanık kaçıyor. Hatta gelen polis sıkıntı olması durumunda araması için kardeşime cep telefonu numarasını bırakıyor. Daha sonra sanık ikinci kez gelerek cinayeti işliyor" ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz da şikayetçi olduklarını belirtti.