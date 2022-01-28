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    • Yaşam
    • 28.01.2022 13:36
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    • 28.01.2022 13:36
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    Erzurum’da üçüncü çığ! 10 araç mahsur kaldı

    Erzurum Çat-Bingöl karayoluna çığ düştü. Sabah saatlerinde düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapanan karayolunda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı bekliyor.

    Erzurum’da üçüncü çığ! 10 araç mahsur kaldı

    Sabah saat 05.00 sıralarında Çat-Bingöl Yedisu karayoluna dağ yamacından kar kütlesi düşerek karayolunu ulaşıma kapadı. Erzurum'da yaşanan üçüncü çığ felaketinde 10 araç ve çok sayıda vatandaş, karayolunda mahsur kaldı. Sabah saatlerinden itibaren yetkilerden yardım isteyen vatandaşlar, çığ felaketinin yaşandığı yerde kurtarılmayı bekliyor.

    "YARDIM İSTİYORUZ"
    Çığın düşmesiyle ana yolun ulaşıma kapandığını belirten vatandaşlar, "5 saattir burada kurtarılmayı bekliyoruz. Araçlarımızda hastalarımız var. bazıları hayvan taşıyor, soğuktan hayvanlar telef olacak. Çat Belediyesini aradığımızda kepçelerin gönderildiğini söylediler ama 5 saattir gelen yok. Çok sayıda araç mahsur kaldı burada. Yetkililerden yardım istiyoruz" dediler.

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    Haberler Yaşam Erzurum’da üçüncü çığ! 10 araç mahsur kaldı
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