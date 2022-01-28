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    • Yaşam
    • 28.01.2022 13:49
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    • 28.01.2022 14:03
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    5 metrelik buz sarkıtları! Zigana Dağı'nda görenleri şaşırtan manzara

    Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağının yamaçlarında havaların aşırı soğuması nedeniyle devasa buz sarkıtları oluştu. Boyları 5 metreye ulaşan buz sarkıtları görenleri ise şaşırtıyor.

    İHA
    Görenleri şaşırtıyor! Boyları 5 metreyi buldu

    Gümüşhane-Trabzon karayolu, Zigana tüneli çıkışında yolun kenarındaki yüksek şevlerden sarkan sular, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü alanda devasa buz sarkıtlarına dönüştü.

    Yoldan geçen araçlar boyları yer yer 5 metreye ulaşan buz sarkıtlarının yanında oyuncak araba gibi kaldığı anlar fotoğraflara yansırken çok sayıda vatandaş aracını güvenli bir alana park edip bu manzaranın fotoğrafını çekiyor.

    Bölgede haftalardır gerçekleşen yoğun yağış nedeniyle bölge beyaza bürünürken, kar yağışının yer yer etkisini göstermeye devam ettiği Zigana Dağında bulunan ağaçların üzerindeki kar kütleleri de seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.
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        Haberler Yaşam 5 metrelik buz sarkıtları! Zigana Dağı'nda görenleri şaşırtan manzara
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