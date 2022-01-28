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    Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu mekanda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti

    Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, mekanında katledildi. TAKVİM’in ulaştığı bilgiye göre saldırının nedeni para meselesiydi! Bir kadın “Parama çöktüler” deyip ünlü avukattan yardım istedi. O kadının şikayetçi olduğu şahıslar da olay gecesi mekana girdi. Avukata “Sen gelsinler parayı benden alsınlar dedin mi demedin mi?” diye sorup tetiği çekti.

    Or’kan’ize cinayet

    Gündeme bomba gibi düşen cinayet, Yeşilköy'deki Cundalı Restoran'da meydana geldi. Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi avukat Mahmutyazıcıoğlu (42), sahibi olduğu restorana gitti. Akşam 18.00'de yanına Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman da geldi. Ancak Orman uçağa yetişeceğini belirterek saat 20.00'de mekanı terk etti.



    Saat 00:30'da restorana 3 kişi girdi. 2 kişi de dışarıda etrafı gözetledi. Söz konusu 3 kişi Mahmutyazıcıoğlu'nun masasına gitti. Bir anda sesler yükseldi. Saldırganlar masanın altından Mahmutyazıcıoğlu'nun kasık bölgesini hedef alıp tetiği çekti. Ağır yaralanan avukat, yaşamını yitirdi. Olay önce cinayet masasına ardından organize suçlarla mücadele bürosuna geçti. Ekipler 5 şüpheliden 2'sini enseledi. TAKVİM'in edindiği bilgilere göre saldırının nedeni para meselesiydi.



    İddiaya göre bir kadın "Parama çöktüler" deyip Mahmutyazıcıoğlu'ndan yardım istedi. Avukat kabul etti. Kadının şikayet ettiği o isimler olay gecesi mekanı bastı. Mahmutyazıcıoğlu'na "Sen gelsinler parayı benden alsınlarlar dedin mi demedin mi" diye bağırıp tetiği çekti. Bu arada avukat Kudbettin Kaya'nın da 2017'de aynı restoranda öldürüldüğü ortaya çıktı.



        'NEDEN OLDUĞU BİLİNMİYOR'
        Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'a hizmet etti. Camia olarak yaptıklarıyla ilgili kendisini minnetle anacağız. Talihsiz bir olay, neden olduğu bilinmiyor. Çok üzüldüm...



        'KARDEŞİMİ KAYBETTİM'
        Mahmutyazıcıoğlu, Fikret Orman döneminde Beşiktaş Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yaptı. Olayın acısını yaşayan Fikret Orman, şunları söyledi: "Kardeşimi kaybettim. ABD'ye gitmeden önce 'gel bir yemek yiyelim' dedi. Ben de o yüzden gitmiştim. Kızım beklediği için yemekten erken ayrıldım."



        ONU ÇOK SEVİYORUM
        Acı haber Ece Erken'i yıktı. "Ben onu çok seviyorum, nasıl yaşayacağım" diyerek fenalaştı. Bu arada Erken'in ilk evliliğinden bir oğlu, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun da iki kızı vardı. Çift yeni yılı birlikte kutlamıştı. Erken, Instagram bu fotoğrafı paylaşıp şunu yazmıştı: "Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikâyeler yazalım... 2022 şahane bir yıl olsun."



            YASAK AŞKTAN EVLİLİĞE
            Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcoğlu'nun evliliğe giden ilişkisi magazin gündemini sallamıştı. Çünkü ünlü avukat evliyken Ece ile yasak aşk yaşadı. Ünlü sunucu ise sevgilisinin evini bastı. Milyonluk arabalarının aynalarını parçaladı. Hem Mahmutyazıcıoğlu hem de o dönemki eşi Benan, Erken hakkında suç duyurusu yaptı. Ancak olaylı başlayan bu aşk ilginç bir şekilde evlilikle sonlandı.

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            Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde görüntüler çıktı
            Haberler Yaşam Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu mekanda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
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