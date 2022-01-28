Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu mekanda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti

Gündeme bomba gibi düşen cinayet, Yeşilköy'deki Cundalı Restoran'da meydana geldi. Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi avukat Mahmutyazıcıoğlu (42), sahibi olduğu restorana gitti. Akşam 18.00'de yanına Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman da geldi. Ancak Orman uçağa yetişeceğini belirterek saat 20.00'de mekanı terk etti.
Saat 00:30'da restorana 3 kişi girdi. 2 kişi de dışarıda etrafı gözetledi. Söz konusu 3 kişi Mahmutyazıcıoğlu'nun masasına gitti. Bir anda sesler yükseldi. Saldırganlar masanın altından Mahmutyazıcıoğlu'nun kasık bölgesini hedef alıp tetiği çekti. Ağır yaralanan avukat, yaşamını yitirdi. Olay önce cinayet masasına ardından organize suçlarla mücadele bürosuna geçti. Ekipler 5 şüpheliden 2'sini enseledi. TAKVİM'in edindiği bilgilere göre saldırının nedeni para meselesiydi.
İddiaya göre bir kadın "Parama çöktüler" deyip Mahmutyazıcıoğlu'ndan yardım istedi. Avukat kabul etti. Kadının şikayet ettiği o isimler olay gecesi mekanı bastı. Mahmutyazıcıoğlu'na "Sen gelsinler parayı benden alsınlarlar dedin mi demedin mi" diye bağırıp tetiği çekti. Bu arada avukat Kudbettin Kaya'nın da 2017'de aynı restoranda öldürüldüğü ortaya çıktı.