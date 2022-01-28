Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu mekanda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti





ONU ÇOK SEVİYORUM

Acı haber Ece Erken'i yıktı. "Ben onu çok seviyorum, nasıl yaşayacağım" diyerek fenalaştı. Bu arada Erken'in ilk evliliğinden bir oğlu, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun da iki kızı vardı. Çift yeni yılı birlikte kutlamıştı. Erken, Instagram bu fotoğrafı paylaşıp şunu yazmıştı: "Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikâyeler yazalım... 2022 şahane bir yıl olsun."