Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bölgeye özgü lezzetleri için Coğrafi İşaret başvurusunu tamamladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehre özgü özellik taşıyan ürünlere sahip çıkmaya devam ediyor. Coğrafi yapısı, verimli ovaları ve iklimiyle birçok ürünün yetiştiği Balıkesir'in gastronomi değerlerinin ön plana çıkması ve gastronomi şehri olması konusunda birçok faaliyet gerçekleştiren Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla, bu ürünlerin; kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesinin korunmasının sağlanması için Coğrafi İşaret başvuruları yapılıyor.
14 Coğrafi İşareti'nin 10'u gıda ürünü olan Balıkesir'in; Edremit, Burhaniye ve Ayvalık Zeytinyağları, Edremit Yeşil Çizik Zeytini, Balıkesir Höşmerim Tatlısı, Balıkesir Kuzu Eti, Manyas Kelle Peyniri, Susurluk Ayranı, Susurluk Tostu, Kapıdağ Mor Soğanı, Balıkesir Pullusu, Gönen İğne Oyası, Yağcıbedir Halısı ile Marmara Mermeri ürünlerinde Coğrafi İşaret bulunuyor. Bunlara her geçen gün bir yenisini ekleme gayretiyle çalışan Büyükşehir; Bükdere Küflü Deri Katık Peyniri ile Manda Kaymağının ardından Savaştepe Seferberlik Çöreği için de işlemlerini tamamlayarak Türk Patent ve Marka Kurumuna, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi başvurusunu gerçekleştirdi. Ayvalık Kirli Hanım Peyniri, Balya Tereyağı, Balıkesir Kaymaklısı ile pideli paça için de başvuru hazırlıkları sürüyor.
Ayvalık kirli hanım peyniri