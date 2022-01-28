Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bölgeye özgü lezzetleri için Coğrafi İşaret başvurusunu tamamladı





İNSANA VE DOĞAYA DOST ŞEHİR

İnsana ve doğaya saygılı bir şehir tasarlamayı hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda 'İklim ve Enerji İçin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzaladı. İklim değişikliğiyle mücadeleden yenilenebilir enerji kaynaklarına, vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonundan atık su arıtma tesislerinin inşasına kadar birçok projeyi hayata geçiriyor. İnsan ve çevre faktörünü öncelikli olarak ele aldıklarını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, "Balıkesir'i iklim değişikliğine karşı dirençli bir şehir haline getirmek adına tüm bu çalışmaları yaparken sivil girişimlerin ve kent sakinlerinin mücadele sürecine aktif olarak katılımlarını önemsiyor, gereken tüm platformları oluşturuyoruz. Çünkü biliyoruz ki geleceğe emanet edeceğimiz en önemli şey yarını dününden daha güzel, daha kaliteli bir doğa." dedi.