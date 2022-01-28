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    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bölgeye özgü lezzetleri için Coğrafi İşaret başvurusunu tamamladı

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bölgeye özgü Bükdere Küflü Deri Katık Peyniri ile Manda Kaymağının ardından Savaştepe Seferberlik Çöreği için Coğrafi İşaret başvurusunu tamamladı. Ayvalık Kirli Hanım Peyniri, Balya Tereyağı, Balıkesir Kaymaklısı ile pideli paça için de başvuru hazırlıkları sürüyor.

    Gastronomi şehri Balıkesir

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehre özgü özellik taşıyan ürünlere sahip çıkmaya devam ediyor. Coğrafi yapısı, verimli ovaları ve iklimiyle birçok ürünün yetiştiği Balıkesir'in gastronomi değerlerinin ön plana çıkması ve gastronomi şehri olması konusunda birçok faaliyet gerçekleştiren Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla, bu ürünlerin; kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesinin korunmasının sağlanması için Coğrafi İşaret başvuruları yapılıyor.



    14 Coğrafi İşareti'nin 10'u gıda ürünü olan Balıkesir'in; Edremit, Burhaniye ve Ayvalık Zeytinyağları, Edremit Yeşil Çizik Zeytini, Balıkesir Höşmerim Tatlısı, Balıkesir Kuzu Eti, Manyas Kelle Peyniri, Susurluk Ayranı, Susurluk Tostu, Kapıdağ Mor Soğanı, Balıkesir Pullusu, Gönen İğne Oyası, Yağcıbedir Halısı ile Marmara Mermeri ürünlerinde Coğrafi İşaret bulunuyor. Bunlara her geçen gün bir yenisini ekleme gayretiyle çalışan Büyükşehir; Bükdere Küflü Deri Katık Peyniri ile Manda Kaymağının ardından Savaştepe Seferberlik Çöreği için de işlemlerini tamamlayarak Türk Patent ve Marka Kurumuna, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi başvurusunu gerçekleştirdi. Ayvalık Kirli Hanım Peyniri, Balya Tereyağı, Balıkesir Kaymaklısı ile pideli paça için de başvuru hazırlıkları sürüyor.



    Ayvalık kirli hanım peyniri



        Balıkesir kaymaklısı



        Balya tereyağı



        Pideli paça



            Manda kaymağı



            TARİHİ KİMLİK ORTAYA ÇIKIYOR
            Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarihi yapıları restore ederek geleceğe kazandırıyor. Büyükşehir, 2019 Nisan ayından bu yana; 49 yapının restorasyon veya tadilat işlerini tamamladı, 44 yapıda da çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, tarihi tescilli 14 çeşmede de restorasyon çalışmaları kısa zamanda başlatılacak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, geçmişin belgesi niteliğinde olan eserlerin onarımı ve korunması gerektiğine olan inançla, Balıkesir'in tamamında restorasyon çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.



            İNSANA VE DOĞAYA DOST ŞEHİR
            İnsana ve doğaya saygılı bir şehir tasarlamayı hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda 'İklim ve Enerji İçin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzaladı. İklim değişikliğiyle mücadeleden yenilenebilir enerji kaynaklarına, vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonundan atık su arıtma tesislerinin inşasına kadar birçok projeyi hayata geçiriyor. İnsan ve çevre faktörünü öncelikli olarak ele aldıklarını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, "Balıkesir'i iklim değişikliğine karşı dirençli bir şehir haline getirmek adına tüm bu çalışmaları yaparken sivil girişimlerin ve kent sakinlerinin mücadele sürecine aktif olarak katılımlarını önemsiyor, gereken tüm platformları oluşturuyoruz. Çünkü biliyoruz ki geleceğe emanet edeceğimiz en önemli şey yarını dününden daha güzel, daha kaliteli bir doğa." dedi.



                CAN DOSTLARA VETBÜS'LE ULAŞIN
                Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Mobil Veteriner Kliniği hizmeti Vetbüs ile sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Vetbüs gittiği ilçelerde, bölgede bulunan ve vatandaşlar tarafından getirilen can dostlara; sağlık taraması, aşılama ve iç-dış parazit işlemlerini gerçekleştiriyor. Vatandaşlar, 20 ilçede uygulamayı hayata geçiren Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkürlerini ileterek memnuniyetlerini dile getiriyor. Vetbüs; olası bir afet ve acil durum anında, ülkemizin herhangi bir noktasına giderek orada afetten etkilenen yaralı hayvanları da tedavi edecek.

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                Haberler Yaşam Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bölgeye özgü lezzetleri için Coğrafi İşaret başvurusunu tamamladı
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