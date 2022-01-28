ABD'de eşi tarafından katledilen Bengü Beachley ihmalin kurbanı oldu! Uzaklaştırma istedi ama vermediler

ABD'de yaşayan Bengü Beachley, eşi tarafından katledildi. Babanın sözleri ihmalin özetiydi: Kızım ABD polisinden uzaklaştırma istedi ama vermediler. İngilizce öğretmeni Bengü Beachley (38), 5 yıl önce ABD'ye gitti. John Beachley (51) ile evlendi. Ancak boşanmak istedi. Cinnet getiren ABD'li koca Bengü'yü vurup katletti. Annesini de yaralayan katil koca, en son intihar etti. Bengü'nün babası Ramazan Gerek ise kızının göz göre göre öldüğünü söyledi: "Kızımı evin garajında katletmiş. Sonra beni aradı 'Kurtuldum ondan' dedi. Evladım 6 ay önce ABD polisinden uzaklaştırma talep etti onu da vermediler. Yavrum canından oldu." GÜL KİREKLO – YUNUS EMRE KAVAK