ABD'de eşi tarafından katledilen Bengü Beachley ihmalin kurbanı oldu! Uzaklaştırma istedi ama vermediler

ABD'de yaşayan Bengü Beachley, eşi tarafından katledildi. Babanın sözleri ihmalin özetiydi: Kızım ABD polisinden uzaklaştırma istedi ama vermediler. İngilizce öğretmeni Bengü Beachley (38), 5 yıl önce ABD'ye gitti. John Beachley (51) ile evlendi. Ancak boşanmak istedi. Cinnet getiren ABD'li koca Bengü'yü vurup katletti. Annesini de yaralayan katil koca, en son intihar etti. Bengü'nün babası Ramazan Gerek ise kızının göz göre göre öldüğünü söyledi: "Kızımı evin garajında katletmiş. Sonra beni aradı 'Kurtuldum ondan' dedi. Evladım 6 ay önce ABD polisinden uzaklaştırma talep etti onu da vermediler. Yavrum canından oldu." GÜL KİREKLO – YUNUS EMRE KAVAK
Altın kurşunlarına 8 yıl
Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde görevli Dr. Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş, geçen yıl 11 Eylül'de yapılan düğünle evlendi. Düğünde takı paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Aynı gün konuyu kapatan aileler, 4 gün sonra yeniden bir araya geldi. Gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut, dünürlerinin altınları istemesi üzerine damadı Ümit Keleş ile babası Hasan (53) annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur Keleş'i (25) silahla yaraladı. Babaya ve kızı Burcu Bulut'a 8 yıl hapis istendi.
KÖSTEBEK ELDE
Hablemitoğlu cinayetinde sır perdesinin aralanması için yeni bir gelişme yaşandı. Kilit isim Nuri Gökhan Bozkır, Türkiye'ye getirildi. Sorgusuna başlandı! FETÖ'nün devlet içinde kadrolaşma çalışmalarını ele alan 'Köstebek' isimli kitabını yayınlayamadan 18 Aralık 2002'de silahlı saldırıda katledilen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Eski Özel Kuvvetler mensubu Bozkır, Ankara TEM Şube'ye teslim edildi. Ukrayna, 2019'da hakkında kırmızı bülten çıkarılan Bozkır'ı Türkiye'ye iade etmeyip ev hapsine mahkum etmişti. Bozkır, Terörle Mücadele Şube'de 8 günlük sorguya alındı.