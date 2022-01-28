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    ABD'de eşi tarafından katledilen Bengü Beachley ihmalin kurbanı oldu! Uzaklaştırma istedi ama vermediler

    ABD’de yaşayan Bengü Beachley, eşi tarafından katledildi. Babanın sözleri ihmalin özetiydi: Kızım ABD polisinden uzaklaştırma istedi ama vermediler. İşte sizler için derlediğimiz 28 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Katili ’USA’klaştırmadılar

    ABD'de yaşayan Bengü Beachley, eşi tarafından katledildi. Babanın sözleri ihmalin özetiydi: Kızım ABD polisinden uzaklaştırma istedi ama vermediler. İngilizce öğretmeni Bengü Beachley (38), 5 yıl önce ABD'ye gitti. John Beachley (51) ile evlendi. Ancak boşanmak istedi. Cinnet getiren ABD'li koca Bengü'yü vurup katletti. Annesini de yaralayan katil koca, en son intihar etti. Bengü'nün babası Ramazan Gerek ise kızının göz göre göre öldüğünü söyledi: "Kızımı evin garajında katletmiş. Sonra beni aradı 'Kurtuldum ondan' dedi. Evladım 6 ay önce ABD polisinden uzaklaştırma talep etti onu da vermediler. Yavrum canından oldu." GÜL KİREKLO – YUNUS EMRE KAVAK



    Altın kurşunlarına 8 yıl
    Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde görevli Dr. Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş, geçen yıl 11 Eylül'de yapılan düğünle evlendi. Düğünde takı paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Aynı gün konuyu kapatan aileler, 4 gün sonra yeniden bir araya geldi. Gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut, dünürlerinin altınları istemesi üzerine damadı Ümit Keleş ile babası Hasan (53) annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur Keleş'i (25) silahla yaraladı. Babaya ve kızı Burcu Bulut'a 8 yıl hapis istendi.



    KÖSTEBEK ELDE
    Hablemitoğlu cinayetinde sır perdesinin aralanması için yeni bir gelişme yaşandı. Kilit isim Nuri Gökhan Bozkır, Türkiye'ye getirildi. Sorgusuna başlandı! FETÖ'nün devlet içinde kadrolaşma çalışmalarını ele alan 'Köstebek' isimli kitabını yayınlayamadan 18 Aralık 2002'de silahlı saldırıda katledilen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Eski Özel Kuvvetler mensubu Bozkır, Ankara TEM Şube'ye teslim edildi. Ukrayna, 2019'da hakkında kırmızı bülten çıkarılan Bozkır'ı Türkiye'ye iade etmeyip ev hapsine mahkum etmişti. Bozkır, Terörle Mücadele Şube'de 8 günlük sorguya alındı.



        KİRLİ EL KİM!
        Ailenin avukatı olan Ersan Barkın, "Bozkır suikast dosyasında kilit isim. FETÖ üyeleriyle de bu ismin irtibatları bulunuyor. Yeni gelişmelerin olacağını, soruşturmanın genişleyerek suikastın arkasında kirli elin tek tek ortaya çıkarılacağını düşünüyoruz" dedi.



        FRANSIZ KALDILAR!
        Fransız fotoğraf sanatçısı Rene Robert, Paris'in en işlek caddesinde yere yuvarlandı. Kimse dönüp bakmadı. Tam 9 saat yerde kaldı. Donarak can verdiği açıklandı.



        BİR DE ÖDÜL VERSEYDİNİZ HASAN
        İsmail Hikmet, hocası Ceren Damar Şenel'i katletti. Müebbet yedi. Hakim, skan dal bir karar daha verdi: Suç aleti tabanca ile artan mermileri, babasına iade etti.



            3.7 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 3 milyon 714 bin lira devretti. 5 bilenler 25 bin 582'şer lira, 4 bilenler 578'er lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

            KANLI SOYGUN
            Batman'da 3 kişi, benzin istasyonu soydu. Kasadaki Ahmet Eren'i (15) de tabancayla öldürdü.

            KRİPTO UĞUR
            İstanbul'da Uğur S, kriptoya para yatırdı. Beklediğinden fazla aldı. Şirket geri istedi ama o tek kuruş yollamadı.

            83 BİN 225 VAKA
            Türkiye'de dün 424 bin 164 Covid testi yapıldı. 82 bin 180 vaka tespit edildi. 174 kişi hayatını kaybetti. 83 bin 225 kişinin de tedavisi sona erdi.

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            Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde görüntüler çıktı
            Haberler Yaşam ABD'de eşi tarafından katledilen Bengü Beachley ihmalin kurbanı oldu! Uzaklaştırma istedi ama vermediler
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