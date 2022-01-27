Zonguldak'ta balıkçı tekneleri biriken karla battı

Dalgıçlar da suya girerek teknelerden birini halatla bağladı. Bir ucu da vince bağlanan halatla tekne, karaya çıkarıldı. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, vincin yetersiz kalması nedeniyle diğer tekneleri kurtaramadıklarını söyledi. Yoğun kar yağışının devam ettiğini belirten Kayhan, "Tekneler karın ağırlığına dayanamayınca battı. 5 tanesini tespit ettik. Vatandaşlara çağrımız gelip teknelerini kontrol etsinler. Yağış devam ediyor" dedi.