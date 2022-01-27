Yedinci kattan düşen stajyer avukat Ece Baş'ın intihar ettiği ortaya çıktı

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Baş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Baş'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.