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    • Yaşam
    • 27.01.2022 15:28
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    • 27.01.2022 15:29
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    Yedinci kattan düşen stajyer avukat Ece Baş'ın intihar ettiği ortaya çıktı

    İzmir'in Konak ilçesinde 7'inci kattan düşerek hayatını kaybeden genç kadının stajyer avukat olduğu ve intihar ettiği öğrenildi. Baş'ın son dönemlerde psikolojik sorunlar yaşadığı ve daha önce de hap içerek intihar teşebbüsünde bulunduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    İHA
    Kadın stajyer avukat intihar etti

    Edinilen bilgiye göre olay, saat 00.10 sıralarında Göztepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 11 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Ece Baş (23), 7'nci kattaki evlerinin balkonundan zemine düştü.

    İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Baş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Baş'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.



    DAHA ÖNCE DE İNTİHARA KALKIŞTIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ
    Stajyer avukat olan Ece Baş'ın 7'inci kattan atlayarak canına kıydığı öğrenildi.

        Baş'ın son dönemlerde psikolojik sorunlar yaşadığı ve daha önce de hap içerek intihar teşebbüsünde bulunduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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