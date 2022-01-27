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    • Yaşam
    • 27.01.2022 16:11
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    • 27.01.2022 16:24
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    Son dakika! Steven Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran yaşamını yitirdi

    Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Steven Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu üyesi Kenan Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti. Özbek Saran’ın cenazesi 28 Ocak 2022 cuma günü, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak ikindi namazından (15.47) sonra Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek. Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Saran'a taziye mesajı geldi.

    Steven Sadettin Saran’ın en acı günü

    Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Steven Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti.

    Özbek Saran'ın cenazesi 28 Ocak 2022 cuma günü, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak ikindi namazından (15.47) sonra Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

    Saran Group'tan yapılan açıklama şöyle:

    Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Üyemiz Kenan Saran ve kardeşleri Sadun Saran ve Sinan Saran'ın sevgili babası, değerli büyüğümüz Özbek Saran'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Tanrı'dan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Saran Group Ailesi'ne sabır dileriz. Başımız sağ olsun."

    Fenerbahçe'den Steven Saadettin Saran için yayınlanan taziye mesajı:

    "Kulübümüzün 9945 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu üyesi, eski yöneticilerimizden Saadettin Saran'ın babası Özbek Saran'ın vefat ettiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

    Merhuma Allah'tan rahmet; tüm ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

    Fenerbahçe Spor Kulübü"

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