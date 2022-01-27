İstanbul'da taksi çalan sarhoş şüpheli taksiciler tarafından yakalandı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonunda park ettiği taksiyi çalışır halde bırakan sürücü markete girdi. İhmali fark eden bir kişi taksiyi çaldı.