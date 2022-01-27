İstanbul'da taksi çalan sarhoş şüpheli taksiciler tarafından yakalandı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonunda park ettiği taksiyi çalışır halde bırakan sürücü markete girdi. İhmali fark eden bir kişi taksiyi çaldı.
Orada bulunan bir başka taksici durumu fark ederek, çalınan taksinin peşine düştü. Çalınan taksinin takibini sürdüren taksici, aralarında iletişim kurdukları uygulama aracılığıyla diğer taksicileri de durumdan haberdar edip, güzergah bilgisi verdi.
Bunun üzerine yakındaki taksiciler de bildirilen güzergaha gelerek, takibe katıldı.