İstanbul Havalimanı’nda tüm pistler hizmete açıldı

Pistlerin hizmete açılmasıyla birlikte bugün toplam 755 seferin yapılması planlanıyor. Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda 18/36 ve 16R/34L pistlerine ilaveten 17L/35R pisti de hizmete açılmış olup, kötü hava koşulları öncesi trafik sayılarına ulaşılmıştır" denildi.