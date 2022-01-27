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    Mardin'de hamile Selma Arslan doğum sonrası Kovid-19'a yakalandı! Aşısı olmayan genç anne hayatını kaybetti

    Mardin’de 19 yaşındaki hamile Selma Arslan, kaldırıldığı hastanede kız bebek dünyaya getirdi. Ardından Kovid-19’a yakalanan talihsiz genç kız, bebeği Melek’le birkaç gün geçirdikten sonra hayatını kaybetti. İşte sizler için derlediğimiz 27 Ocak TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    19 acısı

    Selma Arslan, geçtiğimiz Perşembe doğum sancıları başlayınca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğum servisine alınan Selma Arslan, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocuğuna 'Melek Mira' ismini veren genç annenin Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Anne tedaviye alınırken, sağlık durumu iyi olan Melek Mira ise ayrı odada gözlem altında tutuldu. Tedavilere cevap vermeyen Arslan'ın durumu ağırlaştı. Yoğun bakımda bir süre tedavisi süren anne Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bebek ise ailesine verildi. Arslan, yakınları tarafından hastaneden alınarak gözyaşları arasında Nusaybin Hacılar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu arada Selma Arslan'ın, bebeğine zarar gelir diye Coronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.



    40 GÜNLÜK KORKU BITTI
    Şişli İzzetpaşa Mahallesi'nde, kendisinden boşanmak isteyen eşi İ.B.'yi sürekli öldürmekle tehdit eden Eren B. akşam saatlerinde eşi İ.B.'nin ve ailesinin bulunduğu eve geldi. Eşini öldürmekle tehdit eden Eren B. hakaretler yağdırdığı sırada olaya müdahale etmek isteyen kayınpederi Mehmet H. ile tartışmaya başladı. İkili arasında çıkan kavgada Eren B., silahını çıkararak kayınpederini yaraladı ve kayıplara karıştı. Birkaç gün sonra Eren B. eşi İ.B'yi telefonla arayıp eşini ve çocuğunu da öldüreceğini söyledi. Ekipler, zanlının izine Mecidiyeköy'de ulaştı. Polisten kaçmak isteyen Eren B. bindiği takside bekçileri karşısında görünce şok yaşadı. Kaçmaya çalışan zanlı kıskıvrak yakalandı. 40 gün süren kovalamacada Eren B. tutuklandı, kadın cinayeti önlendi.
    Mustafa KAYA



    EL ÜSTÜNDE TUTULURDU
    Bodrum'da yatağında boynu kırık olarak ölü bulunan 17 Gamze Sakallıoğlu'nun annesi ve babası gözaltına alınmıştı. Genç kızın kuzeni Görkem Sakallıoğlu, "Hayretler içerisindeyiz. El üstünde tutulan bir kızdı. Anne ve babasının ona ev alma hayalleri bile vardı" dedi.
    MİKAİL ZEYBEK



        İYİLİK CEZASIZ KALMADI
        Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Güngören Akıncılar Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada ismi öğrenilemeyen şüpheli, tartışmayı ayırmaya çalışan Kung Fu hocası Mustafa Köksal'ı göğsünden vurdu. Talihsiz adam, hastane yolunda hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için ise polis ekipleri çalışma başlattı.
        Yunus Emre KAVAK



        KUŞUMU VER SEN DÖNME
        Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına Selahattin Yıldız başvurarak, 6 yıllık eşi Hatice Yıldız'ın "Paşa" adını verdiği papağanını ve 7 kuşunu daha alarak Murat Güneri ile kaçtığını söyledi. Papağanını çok sevdiğini dile getiren Selahattin Bey, Esra Erol'un "Eşinin mi dönmesini istersin, papağanının mı" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Papağanı Paşa'yı tercih eden Selahattin Bey " Papağanımı getirsin onu canımdan çok seviyorum" dedi. Telefonla canlı yayına katılan Selahattin Yıldız'ın eşi Hatice Yıldız ilginç açıklamalar yaptı: 2,5 yıldır Murat ile birlikteyiz. Sosyal medya da tanıştık. Onunla mutluyum. Papağanı da vermiyorum. Selahattin bakamaz. Artık babacık demiyor. Papağan babasını çoktan unuttu."



        KIRMIZI IŞIK FACİASI
        Bursa'da içinde 3 kişinin bulunduğu Uğur Ç'nin kullandığı otomobil kırmızı ışıkta yola çıktı. O sırada anayolda seyir halinde olan kamyonet, ışık ihlali yapan otomobile çarptı Hurdaya dönen araçta sıkışan 3 genç kurtarılamadı.
        TUNA ÇAM



            AKŞENER COVİD'E YAKALANDI
            İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi. Akşener, "Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz" dedi.



            122 MİLYON DEVRETTİ
            6+Joker bilen çıkmayınca 121 milyon 954 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 128 bin 385'er lira, 4 bilenler bin 860'ar lira, 3 bilenler 121'er lira, 2 bilenler 11'er lira alacak.



            927 BİN LİRA DEVRETTİ
            5+1 bilen çıkmayınca 927 bin lira devretti. 5 bilenler 3 bin 569'ar, 4+1 bilenler 479'ar, 4 bilenler 36'şar, 3+1 bilenler 26'şar, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 10'ar lira, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 5'er lira alacak.



                ELİZA'BEST'H
                İngiliz TV yıldızı Hannah Elizabeth, Türkiye'de burnunu yaptırdı. Övgü yağdırdı: Güzelleşmek istiyorsanız İstanbul'a gidin...



                EŞSİZ MUTLULUK
                Antalya'da öğretmen Gülşah Kalkan, 10 yıl önce böbrek nakli oldu. Ancak organ artık çalışmıyordu. Bu kez de eşi Muzaffer'in verdiği böbrekle hayata tutundu: O benim sol yanım. Biricik eşimi çok seviyorum.

                ŞANTİYEDE ACI KAZA
                Ataşehir'de bir şantiyede çalışır vaziyetteki iş makinesi, kaygan zeminde kontrolden çıkarak tipi nedeniyle buz tutan su birikintisine düştü. Direksiyondaki kepçe operatörü 61 yaşındaki Kadir Yaşar, devrilen araçla birlikte buz tutan suya gömüldü, feci şekilde hayatını kaybetti.
                Bulut YAMANDAĞ

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                Haberler Yaşam Mardin'de hamile Selma Arslan doğum sonrası Kovid-19'a yakalandı! Aşısı olmayan genç anne hayatını kaybetti
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