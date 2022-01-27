Mardin'de hamile Selma Arslan doğum sonrası Kovid-19'a yakalandı! Aşısı olmayan genç anne hayatını kaybetti

Selma Arslan, geçtiğimiz Perşembe doğum sancıları başlayınca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğum servisine alınan Selma Arslan, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocuğuna 'Melek Mira' ismini veren genç annenin Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Anne tedaviye alınırken, sağlık durumu iyi olan Melek Mira ise ayrı odada gözlem altında tutuldu. Tedavilere cevap vermeyen Arslan'ın durumu ağırlaştı. Yoğun bakımda bir süre tedavisi süren anne Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bebek ise ailesine verildi. Arslan, yakınları tarafından hastaneden alınarak gözyaşları arasında Nusaybin Hacılar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu arada Selma Arslan'ın, bebeğine zarar gelir diye Coronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.
40 GÜNLÜK KORKU BITTI
Şişli İzzetpaşa Mahallesi'nde, kendisinden boşanmak isteyen eşi İ.B.'yi sürekli öldürmekle tehdit eden Eren B. akşam saatlerinde eşi İ.B.'nin ve ailesinin bulunduğu eve geldi. Eşini öldürmekle tehdit eden Eren B. hakaretler yağdırdığı sırada olaya müdahale etmek isteyen kayınpederi Mehmet H. ile tartışmaya başladı. İkili arasında çıkan kavgada Eren B., silahını çıkararak kayınpederini yaraladı ve kayıplara karıştı. Birkaç gün sonra Eren B. eşi İ.B'yi telefonla arayıp eşini ve çocuğunu da öldüreceğini söyledi. Ekipler, zanlının izine Mecidiyeköy'de ulaştı. Polisten kaçmak isteyen Eren B. bindiği takside bekçileri karşısında görünce şok yaşadı. Kaçmaya çalışan zanlı kıskıvrak yakalandı. 40 gün süren kovalamacada Eren B. tutuklandı, kadın cinayeti önlendi.
Mustafa KAYA
EL ÜSTÜNDE TUTULURDU
Bodrum'da yatağında boynu kırık olarak ölü bulunan 17 Gamze Sakallıoğlu'nun annesi ve babası gözaltına alınmıştı. Genç kızın kuzeni Görkem Sakallıoğlu, "Hayretler içerisindeyiz. El üstünde tutulan bir kızdı. Anne ve babasının ona ev alma hayalleri bile vardı" dedi.
MİKAİL ZEYBEK