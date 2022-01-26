İstanbul'da korkunç olay! Annesinin başını kesen çocuk ardından sela okudu

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Fatih Mahallesi Çağlar Caddesi'ndeki bir evde vahşet yaşandı. Anne oğul arasında bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan tartışmada Orhan Oruçgüney isimli şahıs, annesi Gülbeyaz Oruçgüney'i eline aldığı bıçakla boğazını keserek katletti.
ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA SELA OKUDU
Komşuların sesleri duymasıyla birlikte durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Gülbeyaz Oruçgüney'in cansız bedeniyle karşılaştı.
OLAY SIRASINDA BAŞKA KİMSE YOKMUŞ
Olay yeri inceleme ekipleri, Cumhuriyet Savcısı'nın nezaretinde evde delil araştırması yaptı.