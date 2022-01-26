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    • Yaşam
    • 26.01.2022 20:16
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    • 26.01.2022 20:21
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    İstanbul'da korkunç olay! Annesinin başını kesen çocuk ardından sela okudu

    İstanbul Sultanbeyli'de görenleri şoke eden bir vahşet yaşandı. Anne ile çocuğu arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından çocuk, annesinin boğazını kesti. Ardından da sela okudu. Sesleri duyan komşular polisi arayınca acı veren olay ile karşı karşıya kaldılar.

    Annesinin başını kesip sela okudu

    İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Fatih Mahallesi Çağlar Caddesi'ndeki bir evde vahşet yaşandı. Anne oğul arasında bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan tartışmada Orhan Oruçgüney isimli şahıs, annesi Gülbeyaz Oruçgüney'i eline aldığı bıçakla boğazını keserek katletti.

    ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA SELA OKUDU
    Komşuların sesleri duymasıyla birlikte durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Gülbeyaz Oruçgüney'in cansız bedeniyle karşılaştı.

    OLAY SIRASINDA BAŞKA KİMSE YOKMUŞ
    Olay yeri inceleme ekipleri, Cumhuriyet Savcısı'nın nezaretinde evde delil araştırması yaptı.

        Ekiplerin incelemesinin ardından Gülbeyaz Oruçgüney'in cansız bedeni Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumun morguna kaldırıldı.

        Kadının cenazesi araca konulurken, oğulları ve gelinlerini gözyaşlarına boğuldu. Gülbeyaz'ın 4 çocuğu olduğu öğrenildi.

        SUÇ ALETİ DE BULUNDU
        Şüphelinin annesini öldürdükten sonra başına geçip sela okuduğu öne sürüldü.
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            Haberler Yaşam İstanbul'da korkunç olay! Annesinin başını kesen çocuk ardından sela okudu
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