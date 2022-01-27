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    • Yaşam
    • 27.01.2022 17:27
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    • 27.01.2022 17:27
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    Sakarya'da bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

    Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, bir kişi evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu, cinayet şüphesiyle aranan iki zanlıdan biri yakalandı. Ekiplerin, olayla ilgisi bulunduğu değerlendirilen diğer zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

    Sır olay: Bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

    Alınan bilgiye göre, işe gelmeyen Erdem Özdemir'e ulaşamayan arkadaşları, Batakköy Mahallesi'ndeki yakınlarını aradı. Eve girdiğinde Özdemir'i kanlar içerisinde bulan kardeşi, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

    Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Özdemir'in cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.

    Olay yerindeki incelemelerde maktulün başının arkasına silah darbesi aldığını tespit eden ekipler, yapılan çalışma sonucu bir şüpheliyi gözaltına aldı.

    Ekiplerin, olayla ilgisi bulunduğu değerlendirilen diğer zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

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