ABD'de yaşayan Türk öğretmen Bengü Beachley boşanmak üzere olduğu eşi John Beachley tarafından öldürüldü

Tüm dünyanın ortak sorunu olan kadın cinayetlerine bir yenisi ABD'de yaşandı. Uzun yıllardır ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Fauquier Country'de yaşayan Türk vatandaşı Bengü Beachley, Pazar günü boşanmak istediği eşi John Beachley ile son bir kez daha konuştu. Ancak konuşmadan bir sonuç alamayan Bengü Beachley, eşinden evi terk etmesini istedi. Yanında getirdiği silahla önce Bengü Beachley'yi vuran, ardından kayınvalidesi Semra Metin'i yaralayan John Beachley intihar etti.
TRAJİK KAYBIMIZ BENGÜ
Olayı duyan ve Türk öğretmeni yakından tanıyanlar çok üzgün olduklarını iletti. Bengü Beachley'in hayatını kaybettiği bu olayda John Beachley tarafından vurulan ağır yaralı olan anne Semra Metin'in ise tedavisi sürüyor. Bengü Beachley 2018 yılından beri ABD'de dil öğretmenliği yapıyordu. Grace Miller İlköğretim Okulu Sözcüsü Tara Helkowski, "2018'den beri bizimle çelışıyordu. Bayan Bengü Beachley'in trajik kaybını size derin üzüntüyle öğrendik. O mutluluğun fotoğrafıydı" dedi.