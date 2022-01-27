ABD'de yaşayan Türk öğretmen Bengü Beachley boşanmak üzere olduğu eşi John Beachley tarafından öldürüldü

Tüm dünyanın ortak sorunu olan kadın cinayetlerine bir yenisi ABD'de yaşandı. Uzun yıllardır ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Fauquier Country'de yaşayan Türk vatandaşı Bengü Beachley, Pazar günü boşanmak istediği eşi John Beachley ile son bir kez daha konuştu. Ancak konuşmadan bir sonuç alamayan Bengü Beachley, eşinden evi terk etmesini istedi. Yanında getirdiği silahla önce Bengü Beachley'yi vuran, ardından kayınvalidesi Semra Metin'i yaralayan John Beachley intihar etti.