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    • Yaşam
    • 26.01.2022 19:32
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    • 26.01.2022 19:58
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    Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 26 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 416 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 434 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 85 bin 501 oldu.

    takvim.com.tr
    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Tabloya göre, son 24 saatte 416 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 434 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 85 bin 501 oldu.

    18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,29, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,43 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 141 milyon 252 bin 329 doza yükseldi.

    18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

    KRONİK HASTALAR VE YAŞLILARA UYARI
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloya ilişkin yaptığı uyarıda, "Kronik hastaların, yaşlıların Covid-19'a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir." ifadelerini kullandı.

    25 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

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                    Haberler Yaşam Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 26 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
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