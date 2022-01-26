Çete operasyonunda polisi şehit eden 'Çakal' lakaplı sanık hakim karşısında





'ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK'

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan baba Şahin Yangöz "Herhangi bir gelişme yok. Efe Özturan şu anda serbest. Onun yakalanmasını talep ettik. Efe Özturan tahliyesinde İstanbul'da diye adres vermiş ama bulunamadı. Avukatı tarafından şu anda Bafra'da olduğu söylendi. Diğer tutuklu sanığın tutukluluğu devam ediyor. Adalet er ya da geç yerini bulacak. Şehidimizin kanı yerde kalmayacaktır" dedi.