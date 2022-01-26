Dayakçı öğretmen, öğrencinin kanlı kazağını çıkarıp annesine söylememesi uyarısında bulunmuş

Aksaray'da öğrencisi T.K.'yi (10) dövdüğü için mesleğine son verilen Ali Rıza Y.'nin (40), 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan T.K., "Öğretmenim dövdükten sonra burnum kanadı. Kan, kazağım, pantolonum ve ayakkabıma da damladı. Öğretmenim, kazağımı çıkartıp, yeni kazak aldı. 'Ben bu kazağı yakacağım' dedi. Bu olayı ailene söyleme diye tehdit etti'' dedi.

MEMURLUKTAN ATILSIN

Aile avukatı Ali Oğuz Şahin, kazağı almanın, "Yağma" suçu olduğunu belirterek, "Sanık bu suçtan da yargılanmalı" dedi. T.K.'nin dedesi Selahattin K., sanığın görevine devam etmesine isyan etti: Bu durum bizi çok üzüyor. Milli Eğitim Bakanlığı ona mükafat verdi. 'Sen bu öğretmenliği yapamıyorsun, otur şu masaya, salla başını al maaşını' dediler...