İstanbul'da zincirleme kaza! Taksi taksiye tuzlama kamyonu tüm taksilere çarptı

Kaza saat 09.00 sıralarında Ferahevler Mahallesi Rüzgargülü Sokak'ta meydana geldi. İddia göre 34 TKB 89 plakalı taksinin şoförü Umut Gökçek, kar yağışının ardından buz pistine dönen yolda yokuş aşağı inmek isterken taksi kaymaya başladı.
BAHÇE DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ
Taksi yoldan çıkarak bir apartmana ait bahçe duvarına çarparak durabildi. O sırada arkadan başka bir taksinin geldiğini fark eden Gökçek, yolun başına giderek yokuştan aşağı inmek isteyen 34 TJD 20 plakalı taksinin şoförünü uyardı.
Ancak uyarılara kulak asmayan taksi şoförü yokuştan aşağı inmeye başladı. Yokuşa girince taksi kayarak diğer önündeki taksiye çarptı.