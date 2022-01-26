İstanbul'da zincirleme kaza! Taksi taksiye tuzlama kamyonu tüm taksilere çarptı

Kazanın yaşandığı sokakta oturan Cevat Akyıldız ise; "Camdan bakıyordum, araba durdu yola baktı, buz olduğunu görünce daha geri alamadan kaydı. İkinci biraz hatalı, dur dedik durmadı. Belediye arabası da tuzlarken kaydı. Tuzsuz yollar şimdi tuz atıyorlar. Burası da bizim yerimiz zor kurtardık garajı" şeklinde konuştu.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.