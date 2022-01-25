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    • Yaşam
    • 25.01.2022 16:05
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    • 25.01.2022 16:29
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    İstanbul Havalimanı'na güvenlik personelini taşıyan servis minibüsü devrildi: Yaralılar var

    İstanbul Havalimanı güvenlik personelini taşıyan servis minibüsü sürücüsü Kemerburgaz Havalimanı yolunda kayganlaşan yolda yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.

    İHA
    İstanbul Havalimanı servisi devrildi! Yaralılar var

    Kaza, İstanbul Havalimanı yolu Kemerburgaz mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre havalimanı güvenlik personelini taşıyan servis minibüsünün sürücüsü, karlı ve kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ayrımındaki refüje çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle minibüs yan yattı. Kazada serviste bulunan 3 kişi yaralanırken sürücü Ramazan Eşgünoğlu kazayı yara almadan atlattı.

    İstanbul'da karlı yolda servis minibüsü yan yattı

    Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içindeki yaralıları çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken servis sürücü Ramazan Eşgünoğlu, "Araba ilerden kaymaya başladı ve sonra yan yattı.

        3 yaralı var ama çok bir şeyleri yok. Havalimanı personeli taşıyorum ben" dedi.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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        Haberler Yaşam İstanbul Havalimanı'na güvenlik personelini taşıyan servis minibüsü devrildi: Yaralılar var
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