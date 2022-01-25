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    • Yaşam
    • 25.01.2022 16:59
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    • 25.01.2022 16:59
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    Son dakika: Mersin'de şoke eden olay! Restoranda birlikte yemek yediği akrabasını öldürdü

    Mersin Erdemli'de kan donduran bir cinayet işlendi. Y.S., birlikte restoranda yemek yediği akrabası M.S.’yi çıkan tartışmada tüfekle vurarak katletti. Polis, katili yakalamak için harekete geçti.

    Restoranda birlikte yemek yediği akrabasını öldürdü

    Tüyler ürperten cinayet, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir restoranda meydana geldi. Şanlıurfa'dan ilçeye gezmeye gelen Y.S. ve akrabası M.S., yemek için restorana gitti. Yemek yedikten sonra Y.S. ile M.S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine park halindeki aracından av tüfeğini alan Y.S., restorana dönüp M.S.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar M.S.'nin başına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.S. hayatını kaybetti.

    Olayın ardından kaçan Y.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Mersin'de şoke eden olay! Restoranda birlikte yemek yediği akrabasını öldürdü
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