Devlet Senfoni Orkestrası şefi E.Y, eski çalışanları Ö.S ile şoför S.G'i "Aralarında ilişki var" diyerek işten çıkardı. İddiaya göre genç kadın, E.Y'ı "Beni taciz etti" diyerek suçladı. Şoför S.G de, Ö.S'i doğruladı. Mahkemede savunma yapan E.Y, kendisine iftira atıldığını ve şantaj yapıldığını anlattı. Eski çalışanları hakkında o da dava açtı. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ö.S ile S.G "S.G hakkında 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştır. Suçsuzuz, beraatımızı talep ediyoruz" ifadesini kullandı. Mahkeme, müşteki E.Y hakkında 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın sonucunun beklenilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.



HİZMETÇİ ŞOFÖR KUMPASI

Ö.S ile şoför S.G hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor...

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