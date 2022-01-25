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    Senfonik taciz davasında karşılıklı şok suçlamalar!

    Orkestra şefi E.Y, eski çalışanı kadını tacizle suçlandı. Şef E.Y. de suçlama yapanları, kendisine şantaj yapmakla suçladı.İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın sonucunun beklenilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

    Taciz senfonisi

    Devlet Senfoni Orkestrası şefi E.Y, eski çalışanları Ö.S ile şoför S.G'i "Aralarında ilişki var" diyerek işten çıkardı. İddiaya göre genç kadın, E.Y'ı "Beni taciz etti" diyerek suçladı. Şoför S.G de, Ö.S'i doğruladı. Mahkemede savunma yapan E.Y, kendisine iftira atıldığını ve şantaj yapıldığını anlattı. Eski çalışanları hakkında o da dava açtı. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ö.S ile S.G "S.G hakkında 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştır. Suçsuzuz, beraatımızı talep ediyoruz" ifadesini kullandı. Mahkeme, müşteki E.Y hakkında 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın sonucunun beklenilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

    HİZMETÇİ ŞOFÖR KUMPASI
    Ö.S ile şoför S.G hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor...

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    Haberler Yaşam Senfonik taciz davasında karşılıklı şok suçlamalar!
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