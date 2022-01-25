Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İstanbul'da beklenen kar yağışı geldi! Kar kalınlığı bazı bölgelerde 20 santimetreye yaklaştı

    İstanbul'da beklene kar yağışı geldi. Eşsiz manzaraların yanında çilesi de beraberinde geldi. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 20 santimetrelere kadar yaklaştı.

    Mega çile

    İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisi artırdı. 7 tepeli şehir, beyaza boyandı. Şüphesiz karın manzarası kadar çilesi de vardı. Zaman zaman tipiye dönen kar yağışı hayatı esir aldı. Otobüsler yolda kaldı, uçuşlar ve şehirlerarası otobüsler belirli saate kadar askıya alındı. İşten çıkıp evine gitmek isteyen vatandaşlar, otobüs bulamayınca saatlerce yürümek zorunda kaldı. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 20 santimetreye kadar yaklaştı. Uzmanlar, özellikle kalp hastalığı olanları dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.



    Araç sahipleri, ilerlemek için yolları kendileri tuzladı.



    Seferlerin aksaması üzerine metrobüs duraklarında izdihamlar yaşandı. Vatandaşlar, zor anlar yaşadı.



        Vatandaşlar otobüs duraklarında saatlerce araç bekledi. Tipiye teslim oldu.



        İstanbul Havalimanı'nda durdurulan uçuşlar bugün saat 04.00'da yeniden başladı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emekliye en az 1.014 TL fark
        Haberler Yaşam İstanbul'da beklenen kar yağışı geldi! Kar kalınlığı bazı bölgelerde 20 santimetreye yaklaştı
            SON DAKİKA