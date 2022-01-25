İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisi artırdı. 7 tepeli şehir, beyaza boyandı. Şüphesiz karın manzarası kadar çilesi de vardı. Zaman zaman tipiye dönen kar yağışı hayatı esir aldı. Otobüsler yolda kaldı, uçuşlar ve şehirlerarası otobüsler belirli saate kadar askıya alındı. İşten çıkıp evine gitmek isteyen vatandaşlar, otobüs bulamayınca saatlerce yürümek zorunda kaldı. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 20 santimetreye kadar yaklaştı. Uzmanlar, özellikle kalp hastalığı olanları dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.