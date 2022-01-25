Avukat Dilara Yıldız polis koruması önünde eski nişanlısı tarafında katledildi!

Tuzla'da eski nişanlısı Oktay Dönmez (29), tarafından öldürülen 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı. Kamera kayıtlarına göre, polis karakoluna yakın bir yerdeki restoranda oturan Dönmez, Yıldız ve Yıldız'ın eski bir müvekkili olan kişi, bir süre konuştuktan sonra tartışma yaşandı. O sırada katil zanlısı, kendisini telefonla arayan bir kişiyle konuşurken, Yıldız başını ellerinin arasına alıp kısa süreli bir şok yaşadı. Konuşma sonrası zanlı ayağa kalktı, silahını çekip karşısındaki korumayı hedef aldı. O sırada avukat Dilara Yılmaz, eline sarıldı. Katil genç, avukatı yere itip üzerine kurşun yağdırdı. Bu sırada koruma kaçtı, canını kurtardı. Silah sesine gelen polisler, katil genci yere yatırıp yakaladı.