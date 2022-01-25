İstanbul'da utandıran görüntüler! Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı

Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Bu sırada bir çekici sürücüsü, yolda kalan vatandaşları aracın dorsesinde taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"GÖSTER İSTANBUL'UN HALİNİ, İNSANLAR NE HALDE"

Görüntülerde yolu yürüyerek geçmeye çalışan bir vatandaş, "Evet, göster. İstanbul'un halini göster. Arnavutköy yolunda 3 gidişli 3 gelişli yol. Ana yolu görüyorsunuz dimi, bakın bir tane araba yok. İnsanlar ne halde, ne vaziyette." diyerek İBB'ye sitem etti.