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    • Yaşam
    • 25.01.2022 09:42
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    • 25.01.2022 09:54
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    İBB yüzünden yaşanan kar esareti vatandaşa kaymayı da öğretti! Avcılar'dan Firüzköy'e kayarak gitti

    İstanbul'da İBB'nin tüm uyarılara rağmen önlem almaması nedeniyle kent esareti yaşıyor. Avcılar'da ise bir vatandaş kayak takımlarıyla yolculuk yaptı ve Avcılar'dan Firüzköy'e kayarak gitti.

    DHA
    İstanbullu kaymayı da öğrendi

    İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve İBB'nin önlemleri almaması nedeniyle megaket adeta durdu.

    Durumu fırsata çevirenler de yok değildi.

    Fatih Işık İsimli vatandaş, karlar kaplanan yolda Avcılar'dan Firuzköy'e kadar kayak yaparak gitti.

        Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, büyük beğeni topladı.

        Edinilen bilgilere göre Fatih Işık isimli vatandaş İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında Avcılar'dan Firüzköy'e kadar kayak yaparak gitti.

        Işık o anları sosyal medyadan paylaştı.
            İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
            Haberler Yaşam İBB yüzünden yaşanan kar esareti vatandaşa kaymayı da öğretti! Avcılar'dan Firüzköy'e kayarak gitti
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