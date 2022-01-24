Dr. Özlem Tulunay Uğur ABD’deki Arkansas Üniversitesi’ne1 milyar dolarlık bağışla kurulan Kyser Kürsüsü’nün başına geçti

Türk doktor, başarıda sınır tanımadı. ABD'deki en yüksek akademiye ulaşarak kürsüye atandı. Göğsümüzü kabarttı. Dr. Özlem Tulunay Uğur, eğitimini Hacettepe Tıp Fakültesi'nde tamamladı. İhtisasını Ankara Tıp Fakültesi'nde yaptı. 2008'de ABD'deki Arkansas Tıp Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı'nda Profesörlük unvanını aldı. 13 Ocak'ta üniversitenin Kyser Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Kürsüsü'ne atandı. "Bu inanılmaz ve çok büyük bir onur. Dr. Kyser adına Arkansas'a bağışlanmış kürsüde çalışmak çok farklı bir gurur" açıklaması yaptı.