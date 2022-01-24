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    Dr. Özlem Tulunay Uğur ABD’deki Arkansas Üniversitesi’ne1 milyar dolarlık bağışla kurulan Kyser Kürsüsü’nün başına geçti

    Dr. Özlem Tulunay Uğur, Hacettepe Tıp’ı bitirdi. ABD’deki Arkansas Üniversitesi’ne gitti. 1 milyar dolarlık bağışla kurulan Kyser Kürsüsü’nün başına geçti. Rektör Cam Patterson, Türk hekime övgüler dizdi: O bizim süperstarımız.

    Bu başarıya kulak verin

    Türk doktor, başarıda sınır tanımadı. ABD'deki en yüksek akademiye ulaşarak kürsüye atandı. Göğsümüzü kabarttı. Dr. Özlem Tulunay Uğur, eğitimini Hacettepe Tıp Fakültesi'nde tamamladı. İhtisasını Ankara Tıp Fakültesi'nde yaptı. 2008'de ABD'deki Arkansas Tıp Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı'nda Profesörlük unvanını aldı. 13 Ocak'ta üniversitenin Kyser Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Kürsüsü'ne atandı. "Bu inanılmaz ve çok büyük bir onur. Dr. Kyser adına Arkansas'a bağışlanmış kürsüde çalışmak çok farklı bir gurur" açıklaması yaptı.



    REKTÖR ÖVGÜLER YAĞDIRDI
    UAMS Rektörü Dr. Cam Patterson, "Dr. Özlem, UAMS'deki süper starlarımızdan biri. Merhametli bakımı, onu hastalarına sevdirdi. Seçkin bir öğretim üyesi ve doktor" dedi.



    AİLESİ DE TÖRENE KATILDI
    Dr. Uğur, "Anne-babam Dr. Özden ve Dr. Cankat Tulunay'a, kızlarım Parla ve Damla'ya teşekkür ederim" dedi.
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        Haberler Yaşam Dr. Özlem Tulunay Uğur ABD’deki Arkansas Üniversitesi’ne1 milyar dolarlık bağışla kurulan Kyser Kürsüsü’nün başına geçti
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